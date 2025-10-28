NCT ドヨンが登場！Biodance(バイオダンス) が韓国・ソンスにて体験型ポップアップ「GLOW STAY」を開催。11月5日からは日本でも＠cosme TOKYOにてポップアップを開催！

BEAUTY SELECTION

株式会社BEAUTY SELECTION(本社：ソウル特別市江南区、代表取締役：パク ジェビン)が展開するグローバルビューティーブランド Biodance(バイオダンス)は、2025年10月24日（金）、韓国 ソウル・聖水（ソンス）エリアにて大型単独ポップアップストア 「GLOW STAY」 をオープンしました。正式オープンに先立ち、23日（木）には関係者および招待客を対象としたプライベートデーが実施され、ブランドの“GLOWアイコン”を務める専属モデル NCT ドヨンが登場。抽選で選ばれたファンとの特別なサイン会も行われ、会場は大きな熱気に包まれました。

豪華ゲストも登場、聖水エリアを“GLOW”の世界に染め上げる

プライベートデー当日には、俳優 コンミョン、ダンサー リジョンも来場。それぞれが持つ個性や美しさでブランドメッセージ「Find Your GLOW＝自分の中の輝きを見つけよう」を体現し、イベントを一層華やかに彩りました。

ブランド価値“GLOW”を体験できる多彩なコンテンツ

「GLOW STAY」は、訪れた人々が自分の内にあるエネルギー・バランス・自信を発見できるように設計された体験型空間です。製品を直接試せるテストゾーン、ゲームに参加して人気製品を獲得できるラッキードローゾーン、ブランドの世界観を反映したフォトスポットなど、五感を刺激する多様なコンテンツを展開しました。さらに、事前予約来場者にはブランドオリジナルグッズの 「バニーマスキーリング」、SNSフォロー特典として 「カスタムミラーキーホルダー」 をプレゼント。来場者全員には次世代の代表製品「コラーゲンセラム＆クリーム デュオ ミニキット」が配布されるなど、オープン前からSNSを中心に大きな話題を呼びました。

また会場では、11月に韓国国内ローンチ予定の新製品 「ビタセラム」 を先行体験できるスペースも登場。来場者からは「使用感が新鮮」「肌が光るような仕上がり」といった声が寄せられ、発売前から高い注目を集めました。また、期間中は聖水エリア一帯にてNCTドヨンと共に展開した屋外広告キャンペーン「Find Your GLOW」を実施。街全体を“GLOW”の世界観で包み込み、ブランド存在感を強く印象づけました。

グローバルプロジェクト「GLOW JOURNEY」第4弾として11月には日本・東京でも開催

今回のポップアップは、Biodance(バイオダンス)が世界主要都市で展開しているグローバルプロジェクト「GLOW JOURNEY」 の一環として実施されたものです。8月のロサンゼルス「GLOW STATION」、9月のニューヨーク「GLOW MART」に続き、3都市目となる今回はソウル・聖水での開催となりました。11月5日には日本・東京にて第4弾となる 「GLOW AVENUE」 の開催も予定されています。”消えるマスグで話題の美容液ハイドロゲルマスク全4種が入った限定「ギフトセット」や新商品のお試し、ポップアップ限定の特典を多数ご用意してます。

＜開催日・場所＞

■開催日程：

11月5日(水)～11月11日(火)

■場所：

＠cosme TOKYO 1階 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27

■営業時間：

11:00～21:00

ブランドコンセプト

UNMASK YOUR OWN GLOW

肌の奥に眠る、あなた本来の輝き。

Biodance(バイオダンス)は、ひとりひとりが自分だけの“輝き（Glow）”を見つけ、内面と外見のバランスから生まれる美しさを大切にするスキンケアブランドです。肌と心にそっと寄り添い、毎日のなかでふと訪れる“きれい”の瞬間を、あなたのもとへ届けます。