売れるネット広告社グループ、「売れるAIインタラクティブアバター」提供開始！～リアルタイム対話による自動接客ソリューションを展開～
売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：加藤公一レオ、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である売れるAIマーケティング社株式会社は、『売れるAIアバター』でインタラクティブアバターの提供を開始いたしました。
【AIが“話しかける”時代から、“対話する”時代へ】
これまでのAIアバターは、企業PRや商品説明などの「一方向動画」として活用されてきました。
今回、AI技術の発展を受け、インタラクティブアバターの実装にも対応いたしました。
ユーザーが話しかければ即座に反応し、自然言語で応答。まるで“人間のカスタマー担当”がその場にいるかのような双方向の体験を、ウェブサイト・店舗端末・ライブ配信・ECページなど、あらゆる接点で実現します。
【AI時代の「営業・接客」を完全自動化】
１.撮影によるリアルアバター生成
２.ナレッジベース構築による専門知識の注入
３.表示アプリケーションのデザイン・実装
４.AI対話エンジンの最適化
──これらすべてをワンストップで提供。
企業は人手に依存することなく、24時間365日“売れるトーク”を自動で展開できるようになります。
【年率40％成長の巨大市場を射抜く！】
AIアバターは、特にEC、カスタマーサポート、教育分野での導入が爆発的に進んでいます。
この波を先読みし、売れるAIマーケティング社は“D2C × AI × アバター”という独自の交点に位置するソリューションを提供。これにより、グループの中核ノウハウである『最強の売れるノウハウ(R)』を、AIアバターという“次元の違う再現装置”として全世界へ輸出する戦略です。
【売れるネット広告社グループだから実現できた“圧倒的再現力”】
インタラクティブアバター自体は他社にも存在します。しかし、我々は「AIに“売れる会話”を教え込む」ことができる唯一の存在です。
2,600回を超えるA/Bテストで蓄積された売れるトーク・設計・心理導線を、ナレッジベースとしてAIに学習。結果、アバターが単に答えるだけでなく、購入意欲を最大化する“営業ロジック”を自律的に展開します。
つまり、『売れるAIアバター』とは──
「売れるネット広告社グループのDNAを搭載した、最強の営業パートナー」なのです。
【AI時代のコミュニケーションを、我々が再定義する】
本発表は、単なる新サービスではありません。
これは「企業と顧客の関係性」そのものを再設計する、AI時代のコミュニケーション革命の幕開けです。
今後は、声・表情・人格を自由にカスタマイズ可能な“ブランド専属AIアバター”の開発を進め、企業が自社の「顔」をAIとして運用する時代を創出してまいります。
さらに、『売れるD2Cつくーる』『売れるAIシリーズ』との連携により、LP制作から営業・接客・成約まで、すべてを自動化する“売上完全自動化エコシステム”の構築を目指していきます。
なお、本件は2026年７月期の売れるネット広告社グループ連結業績にプラス寄与見込みです。
株主・投資家の皆様──
AIが顧客と語り、売上を生み出すこの瞬間こそ、D2Cの未来を塗り替える“歴史的転換点”です。
我々と共に、AIが“売る”時代の覇権を、その目に焼き付けてください。
以 上
