高槻市の園児が秋の味覚サツマイモ掘り体験

高槻市

高槻市内には、自然に親しみながら収穫体験ができる農園が各所にあり、秋には多くの人々でにぎわいます。令和7年10月28日（火曜日）、社会福祉法人ヴァンヴェール会認定こども園深沢ガーデンの園児40人が近隣の農園で秋の味覚サツマイモ掘りを体験し、秋の訪れを実感しました。

都市部にありながら豊かな自然が残る高槻市では、市内各所にサツマイモの収穫体験ができる農園があり、秋になると多くの家族連れや子どもたちでにぎわいます。市内の学校園でも、秋の味覚を通じて自然に親しもうとイモ堀り体験が行われます。

この日、吉田農園（深沢町）では同園の4・5歳児クラスの園児40人がサツマイモ堀りに挑戦。先生から「イモを傷つけないようにやさしく掘ってください」などとアドバイスを受けサツマイモ堀りがスタート。畑の土からのぞくサツマイモの先端を見つけると、「大きそう」と声を上げスコップと手を使いながら一生懸命に掘り進めました。たくさんのサツマイモを無事に掘り上げた園児は「イモがつながってる」「すごく重い」などと笑顔で話していました。

収穫したサツマイモは、後日、スイートポテト作りに使われ、秋の味覚を楽しむ予定です。