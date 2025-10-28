『推しアイス戦争～アイス部、爆誕！』特別編配信決定！総再生数250万回・総選挙197万票突破！第25話では元NHKアナウンサー・登坂淳一さんが本人役で出演

株式会社日本アクセス

株式会社日本アクセス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員 CEO：服部真也、以下「当社」）は、2025年10月1日より冷凍食品・アイスの人気No.1を決める総選挙「フローズンアワード2025（以下、フロアワ2025）」を開催中です。投票数は197万票を突破し、消費者の関心を集めています。

その連動企画として、アイスをテーマにしたショートドラマ『推しアイス戦争～アイス部、爆誕！』をYouTube、Instagram、TikTokにて配信中です。総再生数は250万回を突破し、当初予定の全30話に加え、特別編となるエクストラストーリーの配信が決定しました。最終話に向けて、今後の展開にもぜひご注目ください。

※投票数、総再生数は10月27日時点

■冷凍食品・アイスの魅力をドラマで発信。第25話では元NHKアナウンサー・登坂淳一さんが本人役で出演

『推しアイス戦争～アイス部、爆誕！』は、夏休み限定で誕生した高校の部活動「アイス部」の部員たちが、『全国推しアイス選手権』の優勝を目指して奮闘する姿を描いた青春ドラマです。ガリガリ君、ハーゲンダッツ、チョコモナカジャンボなどの人気アイスや冷凍食品が毎話登場し、ドラマを通じてその魅力を発信しています。

登場人物は、一般公募オーディションで選ばれた若手俳優5名（松村咲希さん、唐木俊輔さん、宮城弥生さん、大塚永士さん、虹咲カリナさん）に加え、谷村美月さん、モロ師岡さんなどの実力派俳優が出演。さらに、冷凍食品・アイスメーカーの社員50名以上がエキストラ出演しています。

10月25日公開の第25話では、元NHKアナウンサーの登坂淳一さんが本人役で出演。全国推しアイス選手権の決勝戦に向けてアイス部員たちにプレゼンテーションの講師役として登場し、物語の終盤に向けた展開を盛り上げました。

本ドラマは、10月1日から配信を開始し、10月27日時点で総再生数は250万回を突破しました。当初予定の30話では描ききれなかったアイス部員たちの青春と情熱を描くため、特別編となるエクストラストーリー（第31話）の配信が決定しました。特別編では、高校卒業後の成人式で再会するアイス部員たちの姿が描かれ、最終話に向けてクライマックスを迎えます。

■登坂淳一さん登場シーンはこちら

第25話 ～ワン・フォー・オール

URL：https://www.youtube.com/shorts/OVxSunntZes(https://www.youtube.com/shorts/OVxSunntZes)

■再生数の多かった注目回はこちら



【81万回再生】第1話 ～謎の転校生：https://www.youtube.com/shorts/aovrrPKiMVU

【16万回再生】第2話 ～シオンの提案：https://www.youtube.com/shorts/EdG6GW2sqN0

【13万回再生】第8話 ～笑う門には福来る：https://www.youtube.com/shorts/RzJyG1_KmYg

※10月27日時点

■配信情報



タ イ ト ル：「推しアイス戦争！～アイス部、爆誕」

配信期間：2025年10月1日～2025年10月31日（毎日18時／31夜連続）

配 信 先：各SNSにて1日１話配信（1話約2分）

YouTube（フロアワTV）：https://www.youtube.com/@TV-eu4ci

TikTok：https://www.tiktok.com/@nippon_access

Instagram：https://www.instagram.com/frozen_award/

出演者：谷村美月、モロ師岡、松村咲希、唐木俊輔、宮城弥生、大塚永士、虹咲カリナ、小林 正寛、登坂淳一、つぶやきシロー、星乃あんり、伶美うらら、石川古都、土井よしお、冷凍食品・アイスメーカーの社員など50名以上

▼ドラマの詳細はこちら（フロアワ2025公式サイト）

https://promotion.nippon-access.co.jp/frozen/frozenaward/2025/drama/(https://promotion.nippon-access.co.jp/frozen/frozenaward/2025/drama/)

＼約190品がエントリー！冷凍食品・アイスの総選挙「フロアワ2025」開催中／

ドラマと連動したキャンペーン「フロアワ2025」では、冷凍食品・アイスの人気No.1を決める総選挙を開催中！

食品メーカー46社、約190品がエントリー。新たに「冷凍ペットフード・アイス」部門も加わり、より多様な商品が揃いました。投票数はすでに197万票を突破！さらに、投票期間中の11月30日まで、最大5万ポイントが当たるキャンペーンも実施中です。

ドラマもキャンペーンも、冷凍食品・アイスの魅力が満載。お気に入りを見つけて、思う存分お楽しみください。

▼総選挙の詳細はこちら（フロアワ2025公式サイト）

https://promotion.nippon-access.co.jp/frozen/frozenaward/2025/sousenkyo/(https://promotion.nippon-access.co.jp/frozen/frozenaward/2025/sousenkyo/)

フロアワ2025公式サイト総選挙TOPページペットフード＆アイス部門の商品PR動画一覧冷凍食品新商品部門の商品PR動画一覧アイス新商品部門の商品PR動画一覧

11/30まで！最大5万ポイントが当たる２つのキャンペーン実施中

１．あなたの投票でNo.1が決まる！冷凍食品・アイスの総選挙コース

フロアワ2025公式サイト上で商品PR動画を視聴し、気に入った商品にWeb投票することで参加できるキャンペーンです。投票するだけで、毎日抽選で“選べるデジタルポイント”が当たるチャンス！

※デジタルポイントは、他社ポイントと交換可能なマルチバリューコード。1ポイント＝1円相当（銘柄により異なります）

●キャンペーン内容

【その場で当たる500ポイント】

動画を視聴して投票すると、抽選で毎日100名様に「選べるデジタルポイント500ポイント」がその場で当たります

【コンプリート賞】

期間中にすべての動画を視聴すると、自動で「コンプリート賞」に応募され、抽選で10名様に「選べるデジタルポイント5万ポイント」を贈呈します

●応募概要

応募期間：2025年10月1日（水）0:00～11月30日（日）23:59

応募方法：フロアワ2025公式サイトで商品PR動画を視聴して投票

※同じ商品への投票は1日1回まで。期間中は何度でも投票可能

●賞品送付

【その場で当たる500ポイント】

10月31日までの当選⇒11月上旬頃／11月30日までの当選⇒ 12月上旬頃

【コンプリート賞】

12月中旬頃

※いずれもLINEでご連絡予定

２．冷凍食品・アイスのレシートで当てよう！コース

期間中に対象商品を購入し、購入レシートでWeb応募、抽選で“選べるデジタルポイント”が当たるキャンペーンです。購入金額に応じて選べる2つの応募コースをご用意しています。

※デジタルポイントは、他社ポイントと交換可能なマルチバリューコード。1ポイント＝1円相当（銘柄により異なります）

●キャンペーン内容

【Aコース】250円以上購入で高ポイントを狙う！

対象商品を250円（税抜）以上購入したレシートで応募すると、抽選で以下の賞品が当たります

・1口応募：選べるデジタルポイント3,000ポイント（500名様）

・5口応募：選べるデジタルポイント1万ポイント（50名様）

※5口応募すると自動で1万ポイント抽選にエントリーされます

【Bコース】1品購入で気軽に応募！

対象商品1品以上購入していれば応募可能。抽選で選べるデジタルポイント500ポイント（1,000名様）が当たります

～応援店での購入なら当選確率5倍！～

フロアワ2025応援店で購入したレシートで応募すると、当選確率が5倍にアップ！応援店は公式サイトにて掲載

●応募概要

応募期間：2025年10月1日（水）0:00～11月30日（日）23:59

対象商品：スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどで販売されている冷凍食品、アイス、冷凍ペットフード・アイス

※精肉・鮮魚コーナーの冷凍商品は対象外

※ペットフードは冷凍商品のみ（常温商品は対象外）

※ECサイトやネットスーパーでの購入も対象

応募方法：対象商品の購入レシートを撮影し、フロアワ2025公式サイトのA・Bコースどちらかの応募ボタンからアップロード

※レシートは「店舗名・購入日・対象商品・金額」が分かるように撮影してください

※ECサイトやネットスーパーでの購入の場合は、領収書または購入履歴で代用可能

※複数のレシートをお持ちの場合は、1枚ずつ分けて応募してください（1回の応募につき1枚、合算不可）

※同一レシートで複数回応募することはできません

●賞品送付

2026年1月中旬以降、LINEでご連絡予定

----------------------------------------------------------

