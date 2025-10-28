【トランスコスモスオンラインセミナー】「trans-logiManager」とBPOで実現するCLOの物流改革を12月3日（水）、12月4日(木)に開催

トランスコスモス株式会社

トランスコスモスは、オンラインセミナー「trans-logiManager」とBPOで実現するCLOの物流改革～物流データを“見える化”から“改善”へ～を12月3日（水）、12月4日（木）に開催します。

物流改革の起点は、現状の“見える化”から。

2026年施行の改正物流2法により、物流統括管理者（CLO）の専任や中長期計画の提出が義務化され、企業の対応は急務となっています。本セミナーでは、物流DXソリューション「trans-logiManager」を中心に、物流データを活用したコスト最適化、ドライバーの活動時間の可視化、報告書作成支援など、CLO業務を効率化する機能をご紹介します。

セミナーハイライト

●見落としがちな「隠れたコスト」を可視化

●経営に報告できる根拠ある数字を提供

このような方が対象です

●CLO・物流責任者の方

●物流コストの現状把握に苦慮している方

●物流費の内訳が掴めておらずコスト削減に至っていない方

●セミナー概要

日時： 2025年12月3日（水）、12月4日（木）9：00～18：00

会場： オンデマンド配信（J-Stream Equipmedia）

※本セミナーはオンライン配信のみ（会場開催なし）で実施いたします。

※お申込みいただいた後、開催1時間前までに視聴用URLとパスワードをお送りします。

参加費： 無料(事前登録制)

主催： トランスコスモス株式会社

お申し込みURL： https://www.trans-cosmos.co.jp/seminar/251203_1204.html

※本セミナーは法人のお客様対象のセミナーとなっております。個人のお客様からのお申し込みは受け付けておりません。

※お申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

※ご登壇企業様および弊社と同様のサービスを提供されている企業の関係者からのお申し込みは、ご遠慮いただいております。

●プログラム

1.物流2法改定のインパクトとCLOの戦略的対応とは

2.物流コストの可視化を実践！トランスロジマネージャーのサービスとは

3.トランスロジマネージャーによる見える化からBPOを活用した改善へ

※セミナー内容は予告なしに一部変更する場合がございますので予めご了承ください。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

（トランスコスモス株式会社について）

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・184の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL： https://www.trans-cosmos.co.jp)