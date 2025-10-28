株式会社首都圏物流、長野県に新拠点「長野センター」を開設

株式会社首都圏ホールディングス

首都圏物流グループ（本社：東京都、代表取締役：駒形友章）は、2025年10月27日、長野県に新たな物流拠点「長野センター」を開設いたしました。本拠点は、今年開設した「金沢センター」「名古屋センター」に続く戦略的拠点であり、全国ネットワークのさらなる強化を目的としています。

長野センターの役割：東西の”要”と地域経済への貢献

長野センターは、日本海側と太平洋側の主要拠点、そして首都圏を繋ぐ「ネットワークの結節点」という重要な役割を担います。この”要”ができたことで、輸送ルートが複線化され、災害時など不測の事態における事業継続性（BCP）が大幅に向上します。長野センターには、トラックドライバーのための宿泊施設やシャワールームを併設しており、長距離輸送の中継拠点として、深刻化する物流業界の2024年問題を解決するため、トラックドライバーの労働環境の改善しています。

また長野センターは、幹線輸送だけでなく長野県内の集配拠点として、地元企業のビジネスを物流面から支援し、地域経済の発展に貢献していきます。

首都圏物流グループは、これまでの東日本エリアを中心とした輸配送ネットワークを、西日本エリアへと強化・拡充し、物流を通じて地域社会の発展に貢献していきます。

名 称 ： 株式会社首都圏物流 長野センター

所在地 ： 長野県長野市若里3-21-14

営業開始： 2025年10月27日