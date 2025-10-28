¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡Û11/23(Æü) »³¸ýÀï¤ò¡ÖÉÊÀî¥ê¥Õ¥é¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö


¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ï¡¢11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥° Âè37Àá ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFCÀï¤ò¡ÖÉÊÀî¥ê¥Õ¥é¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¥Þ¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£




¡Ú»î¹ç³µÍ×¡Û


|Æü»þ


2025Ç¯11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë14:00¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ



|ÂÐÀï


2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥êー¥°Âè37Àá
¤¤¤ï¤­FC vs ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC



|²ñ¾ì


¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¤¤ï¤­¡Ê¢©972-8311 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤­»Ô¾ïÈØ¿åÌîÃ«Ä®Îµ¥±Âô308¡Ë



|¥Þ¥Ã¥Á¥Ñー¥È¥Êー


ÉÊÀî¥ê¥Õ¥é³ô¼°²ñ¼Ò



|Ãæ·Ñ


¡¦DAZN
¡¦FM¤¤¤ï¤­¡Ê¥é¥¸¥ª¡Ë