おいしい！たのしい！「TOKYO周穫祭2025」開催　東京の観光とグルメが盛りだくさん！

東京都

　東京都及び東京観光財団は、観光協会等と連携し、都内各地の観光とグルメを同時に楽しめるイベント「TOKYO周穫祭2025」を開催いたします。このたびイベントの詳細が決まりましたのでお知らせいたします。


　本イベントを通じて、観光地としての東京の魅力を発信し、都内外からの誘客拡大や地域の活性化につなげていきます。


　今回は伝統芸能の披露や職人による工芸品作りの実演も初登場。また、石川県や山形県の特産品等を販売する被災地応援ブースも設けます。皆様のご来場をお待ちしております。




【開催概要】



■イベント名：「TOKYO周穫祭2025」



■会　　　場 ：東京国際フォーラム　地上広場/ロビーギャラリー


　　　　　　　　 （東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）



■開催日時：令和７年１１月２２日（土） １０：００～１８：００


　　　　 　　 　　　　　　 ２３日（日） １０：００～１７：００



【実施内容】　《都内各地の観光の魅力を多彩なコンテンツでＰＲ》


◆TOKYOグルメキッチンカー（一部紹介）　



ミニわさび丼（奥多摩）

式根島特製タコライス（式根島）

◆TOKYO周穫祭Bar　　都内各地の名酒も登場　　　◆周穫祭限定！　オリジナルフード



多摩や区部の地酒、クラフトビール、島焼酎など多数ご用意　　　

スタンプラリーに参加して、都内各地の食材を使った周穫祭オリジナルフードをゲット！　

◆TOKYO周穫祭Select Shop　　　各地の特産品を販売（一部紹介）



　ジャージーバター明日葉チョコ　　　　　　（八丈島）

奥多摩産柚子ぽん酢(奥多摩)

東京野菜も販売

◆観光協会ＰＲ・販売ブース（一部紹介）　　　


　　区部・多摩・島しょの観光協会等、過去最多の1９団体が出展！　


　　都内各地の特色ある特産品やオススメ観光情報がゲットできます。　



墨田区観光協会

檜原村観光協会

◆親子で一緒に楽しめるワークショップ（一部紹介）



「青梅夜具地」で作るアップサイクル　リース(青梅市)

菊文様を彫る江戸切子体験(葛飾区)

ハーバリウム クラフト体験(三宅島)

◆足湯で温泉・銭湯めぐり



区部・多摩・島しょにある温泉・銭湯を体験できる足湯コーナー

秋川渓谷 瀬音の湯（あきる野市）　　

◆仲間と、家族とスタンプラリー　　　　　　　　　◆実演コーナー（一部紹介）



　会場を周ってスタンプラリーを楽しもう！

食品サンプルづくり(豊島区)　　　　　　　　　　　　　　　　伝統芸能や工芸品作りの職人技を目の前で！　　　　　　　　

◆360° VR　疑似旅行体験エリア



　　　　　　23区エリア

　　　　　　多摩エリア

　　　　　　　島エリア

◆被災地応援ブース



　輪島塗（北市漆器店）

輪島朝市ドッグ　　　　（百年珈琲）

能登いか煎餅　　　　　（八重洲いしかわテラス）

ラ・フランス　　　　　　（おいしい山形プラザ）

※詳細は公式HPをご覧ください。


　 SNSでも随時イベント情報発信中！公式Xではプレゼントキャンペーンも実施中



