おいしい！たのしい！「TOKYO周穫祭2025」開催 東京の観光とグルメが盛りだくさん！
東京都及び東京観光財団は、観光協会等と連携し、都内各地の観光とグルメを同時に楽しめるイベント「TOKYO周穫祭2025」を開催いたします。このたびイベントの詳細が決まりましたのでお知らせいたします。
本イベントを通じて、観光地としての東京の魅力を発信し、都内外からの誘客拡大や地域の活性化につなげていきます。
今回は伝統芸能の披露や職人による工芸品作りの実演も初登場。また、石川県や山形県の特産品等を販売する被災地応援ブースも設けます。皆様のご来場をお待ちしております。
こちらからチラシをダウンロードできます↓
https://prtimes.jp/a/?f=d52467-6220-0468ff93387a806513ba2ff312268710.pdf
【開催概要】
■イベント名：「TOKYO周穫祭2025」
■会 場 ：東京国際フォーラム 地上広場/ロビーギャラリー
（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号）
■開催日時：令和７年１１月２２日（土） １０：００～１８：００
２３日（日） １０：００～１７：００
【実施内容】 《都内各地の観光の魅力を多彩なコンテンツでＰＲ》
◆TOKYOグルメキッチンカー（一部紹介）
ミニわさび丼（奥多摩）
式根島特製タコライス（式根島）
◆TOKYO周穫祭Bar 都内各地の名酒も登場 ◆周穫祭限定！ オリジナルフード
多摩や区部の地酒、クラフトビール、島焼酎など多数ご用意
スタンプラリーに参加して、都内各地の食材を使った周穫祭オリジナルフードをゲット！
◆TOKYO周穫祭Select Shop 各地の特産品を販売（一部紹介）
ジャージーバター明日葉チョコ （八丈島）
奥多摩産柚子ぽん酢(奥多摩)
東京野菜も販売
◆観光協会ＰＲ・販売ブース（一部紹介）
区部・多摩・島しょの観光協会等、過去最多の1９団体が出展！
都内各地の特色ある特産品やオススメ観光情報がゲットできます。
墨田区観光協会
檜原村観光協会
◆親子で一緒に楽しめるワークショップ（一部紹介）
「青梅夜具地」で作るアップサイクル リース(青梅市)
菊文様を彫る江戸切子体験(葛飾区)
ハーバリウム クラフト体験(三宅島)
◆足湯で温泉・銭湯めぐり
区部・多摩・島しょにある温泉・銭湯を体験できる足湯コーナー
秋川渓谷 瀬音の湯（あきる野市）
◆仲間と、家族とスタンプラリー ◆実演コーナー（一部紹介）
会場を周ってスタンプラリーを楽しもう！
食品サンプルづくり(豊島区) 伝統芸能や工芸品作りの職人技を目の前で！
◆360° VR 疑似旅行体験エリア
23区エリア
多摩エリア
島エリア
◆被災地応援ブース
輪島塗（北市漆器店）
輪島朝市ドッグ （百年珈琲）
能登いか煎餅 （八重洲いしかわテラス）
ラ・フランス （おいしい山形プラザ）
