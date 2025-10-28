¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Û´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥êー¥°Àï¡ÊRIGAVIL CUP 2025¡Ë¡×¤ÇÍ¥¾¡¡ª
2025Ç¯10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö´ØÀ¾Âç³Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÏ¢ÌÁ½©µ¨¥êー¥°Àï¡ÊRIGAVIL CUP 2025¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÉô¤¬¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Õµ¨¥êー¥°¡¢À¾ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¡¢½©µ¨¥êー¥°¤Î»°´§Ã£À®¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²÷µó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãºÇ½ªÀ®ÀÓ¡ä
Í¥¾¡¡§Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¡Ê2µ¨Ï¢Â³11²óÌÜ¡Ë¢¨½Õ¡¦½©¥êー¥°Àï¡¢À¾ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Î»°´§¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê
2°Ì ¡§¶áµ¦Âç³Ø
3°Ì ¡§´ØÀ¾Âç³Ø
4°Ì ¡§µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø
5°Ì ¡§Å·ÍýÂç³Ø
6°Ì ¡§¤Ó¤ï¤³À®ìþ¥¹¥Ýー¥ÄÂç³Ø
7°Ì ¡§Î©Ì¿´ÛÂç³Ø
8°Ì ¡§¹ÃÆîÂç³Ø
9°Ì ¡§Î¶Ã«Âç³Ø
10°Ì ¡§Âçºå¾¦¶ÈÂç³Ø
11°Ì ¡§Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø
12°Ì ¡§Âçºå¹ñºÝÂç³Ø
¡ãÂçºå»º¶ÈÂç³Ø½êÂ°¤Î¸Ä¿Í¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡ä
ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡§º´Æ£ ½Ù¼ù¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯³ØÉô 4²óÀ¸¡Ë
¥µー¥Ö¾Þ¡§È¤Ãæ ¶Ç¡Ê·ÐºÑ³ØÉô 4²óÀ¸¡Ë
¥»¥Ã¥¿ー¾Þ¡§ÃæÂ¼ ¸¬¿´¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯³ØÉô 3²óÀ¸¡Ë
¥Ù¥¹¥È¥µ¥Ýー¥¿ー¾Þ¡§Âçºå»º¶ÈÂç³Ø
ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡§ß·°æ µü¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯³ØÉô ¹Ö»Õ¡Ë
