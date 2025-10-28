こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学の学生が札幌市手稲区公式Instagramロゴデザインを制作 発表&感謝状贈呈式を10月28日（火）に開催します
北海道科学大学（札幌市手稲区）メディアデザイン学科の学生19名が、札幌市手稲区の依頼により、手稲区公式Instagram「Spotlight Teine（スポットライト手稲）」のロゴマークデザインを制作しました。
完成したロゴマークは、10月28日（火）に本学E棟ホールで開催される発表会および感謝状贈呈式でお披露目されます。
【背 景】
札幌市手稲区では、住民目線で地域の魅力を発信するため、公式Instagram「Spotlight Teine」の開設を準備しています。この取り組みのシンボルとなるロゴデザインを本学に依頼し、メディアデザイン学科の学生たちが制作を担当しました。
学生チームは倉本浩平教授の指導のもと、「手稲らしさ」「地域愛着」「人とのつながり」「共感」などをテーマにブレインストーミングを行い、言葉（コンセプト）から形（デザイン）への変換を重ねながらロゴを構築。「概念 ↔ 抽象」を行き来しながら、しっかりとしたコンセプトを可視化するデザインプロセスを学びました。
9月4日には手稲区役所で学生によるプレゼンテーションと審査が行われ、最終的に5案の中から1案が選定されました。
完成したロゴは、今後「Spotlight Teine」公式Instagramや広報物に活用される予定です。
【感謝状贈呈式について】
・日 時：2025年10月28日（火）16:30～17:00
・会 場：北海道科学大学 E棟1階ホール（札幌市手稲区前田7条15丁目4-1）
・主 催：札幌市手稲区
・出席予定者：
札幌市手稲区 岩立市民部長／長谷川総務企画課長
北海道科学大学 地域共育センター長 山下美妃／メディアデザイン学科 教授 倉本浩平／学生代表 ほか
【学生たちの取り組み】
キックオフの様子は大学ホームページNEWS記事をご覧ください。
https://www.hus.ac.jp/news/detail/a2b256684f9a1420c7efa162e83cb0654ff8463f-20017/
