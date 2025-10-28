¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º ¥¢ー¥È¥³¥í¥ó⽸¡×¤òÈ¯Çä
～¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤ÎÃæ¤Ë¡£³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¡É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥í¥ó⽸～
À¸Ìî¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®À¾ ¹¯À²¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î2Æü
¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢Ä¾±Ä⽸ÍÆ´ïÀìÌç¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖCaran Coron¡×¤Ë¤Æ¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º ¥³¥í
¥ó⽸¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È22Ì¾¡¢40¼ïÎà¤ÎºîÉÊ¤Î¥³¥í¥ó⽸¤ò¥ê¥êー¥¹¡ª
È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ´ØÀ¾¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¾ðÊóÈ¯¿®´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿´ºØ¶¶PARCO¡× B2F¤Î¡ÖTANK
¼ò¾ì¡¿µÊÃã¡×¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¶²èºîÉÊ¤ä¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤·¡¢11·î4Æü¡Ê⽕¡Ë¤Ë¤Ï¥ê¥êー¥¹µÇ°
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§⾮¤´Íè¾ì¡¢¼èºà¤ÎÊý¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥³¥í¥ó⽸¤Ï¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤Ê⽸¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó°õºþ
¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤ë¡È¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡É¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¿·´¶³Ð¤Î»¨²ß⽸¤Ç¤¹¡£
³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢⽸¤ÎÆâÂ¦¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤ä´î¤Ó¤ò´¶
¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä
Á°ÅÄ ⻨¡¿BAKIBAKI¡¿ÉÍºê·ò¡¿E+ART+H¡¿·§Ã«ÆàÊÝ»Ò¡¿¥Ï¥Ê¥à¥·¥Ã¥¯¡¿Ä¹Ã«Àî
¤¢¤«¤ê¡¿emma(³¨ÇÏ)¡¿À¥ºêÉ´³¨¡¿¹¾¸ý²ÆÍÕ¡¿¾åÂ¼⽩ÑÖ¡¿AYAKA HATA¡¿Ã¬
¡ÊOrie Tamura¡Ë¡¿SN¡ë graphics ¡¿meeg¡Ê¤áー¤°¡Ë¡¿À¾ÅÄ¿¿ºÚ¡¿¥µ¥«¥â¥È¥·¥ó
¥¸¡¿±Ê»³·Ã¡¿Emiri¡¿⽟Â¼ÁïÇ·¡¿¹Ó°æ¾ÈÌ¤¡¿Ëö±×¤Ò¤í¤³ ¢¨½çÉÔÆ±
¡ÚÈ¯Çä³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º ¥¢ー¥È¥³¥í¥ó⽸
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://caran-coron.shop/
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¡ã¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡ä
¡¦2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë～4Æü¡Ê⽕¡Ë 11:00~20:00
¿´ºØ¶¶PARCO B2F ¥Í¥ª¥ó¿©Æ²³¹¡ÖTANK¼ò¾ì¡¿µÊÃã¡×Æâ
¡¦2025Ç¯11·î6Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00~21:00
ÆîËÙ¹¾¡ÖBAKUNICUM¡Ê¥Ð¥¯¥Ë¥¯¥à¡Ë¡×¥®¥ã¥é¥êー
Âçºå»ÔÀ¾¶èËÌËÙ¹¾2-7-1 BAK HORIE Brewing Studio 2F
https://bakunicum.art/
¡¦Ä¾±Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡§CaranCoron
´ßÏÂÅÄ»Ô´ß¤ÎµÖÄ®1ÃúÌÜ32 WHATAWON Beauty zone 1³¬
https://caran-coron.shop/
¡Ú¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡Û
1. Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¢ー¥È¥¦¥©ー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ÆÃÏ¤Î¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë
¤è¤¦¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー22Ì¾¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿40¼ïÎà¤Î¥³¥í¥ó⽸¤ò¥ê¥êー
¥¹¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤Ü¤¦¡ª
2. ³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯⽸¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤â¹âÀººÙ¤Ê°õºþ¤ò»Ü¤·¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¶Ã¤¤È³Ú¤·¤µ¤ò±é
½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥æー¥¹Àß·×
¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÊ¸Ë¼¶ñÆþ¤ì¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¾®Êª¤ÎÊÝ´É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ÈÂÓÍÑ¥¹¥Ñ¥¤¥¹
¥±ー¥¹¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
4. ¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¡È¥Þ¥«¥í¥ó¥Õ¥©¥ë¥à¡É
´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£