第2回「Global Harmony - Heilongjiang in Songs」国際文化交流公演を開催

AsiaNet 201174 （0280）

【ハルビン（中国）2025年10月27日新華社＝共同通信JBN】第2回「Global Harmony - Heilongjiang in Songs（世界の調和－歌の中の黒龍江）」国際文化交流公演がこのほど、黒竜江大学コンサートホールで成功裏に開催されました。20カ国以上から150人を超える外国の友人が同イベントに参加し、中国と外国の文化の相互交流と理解を存分に体現しました。

同公演は、音楽を架け橋、舞踊を媒体として、国境を越えた芸術形式を用いて中国の美を歌い上げ、世界の諸文明の美しい風景を共に描き出しました。それは「自国の美をたたえつつ、万物の美を分かち合う（appreciating one's own beauty while sharing the beauty of all）」という調和の理念を体現し、観客に国境を越えた芸術の供宴を届けました。

同イベントは、Heilongjiang Daily Press Groupと黒竜江大学が共催、Heilongjiang Northeast Asia International Communication Centerが運営を担当しました。

中華全国新聞工作者協会（All-China Journalists Association）副会長、党委員会書記、Heilongjiang Daily Press Group社長のZhang Chunjiao氏は、昨年の「Global Harmony - Heilongjiang in Songs」国際文化公演は成功を収めたと述べました。本年はイベントの規模をさらに拡大し、参加者を増やすことで、世界が黒竜江をより深く理解し、より多くの外国の友人に中国文化を体験してもらえるようにしました。

Heilongjiang Northeast Asia International Communication Centerは2024年2月、Heilongjiang Daily Press Groupにより設立されました。同センターが創設した国際文化交流プラットフォーム「Global Harmony - Heilongjiang in Songs」は、中国と他の国々との文化交流のための長期的メカニズムを構築し、こうした交流を「不定期な出会い」から「定期的な交流」へと変えることを目指しています。

ソース：Heilongjiang Daily Press Group