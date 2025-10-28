【期間限定：11/7（金）～11/20（木）】韓国No.１*¹ スキンケアブランド『MEDIHEAL（メディヒール）』、日本で「ダーマラボ」をコンセプトにしたポップアップストアをオープン！

L&P Cosmetic Co., Ltd.※画像はイメージとなります。

韓国で14年連続売上No.1*¹ を誇るダーマコスメティックブランド「MEDIHEAL（メディヒール）」が、2025年11月7日（金）から11月20日（木）までの14日間、東京の中心に位置する渋谷ロフト（東京都渋谷区）にて、「ダーマラボ（Derma Lab）」をコンセプトにポップアップストアをオープンいたします。

今回のイベントは、商品の展示にとどまらず、ブランドの皮膚科学に対する理念を体感できるインタラクティブな空間として企画されており、メディヒールが長年の研究で導きだした肌悩みに応じて選べるスキンケアソリューションを、「ダーマラボ」を通してより身近に感じていただけるのがポイントで、

商品を実際にお試しいただけるブースや、ブランドの開発技術を視覚的に表現した展示も見どころの一つです。

また、世界的に支持されるアイドルグループ “ PLAVE（プレイブ）” とのコラボレーションにより、ブランドの魅力をより一層引き立てます。

会場内は、アーティストとのビジュアルコンテンツや限定フォトスポット、スペシャルグッズの展示など、PLAVEとメディヒールの魅力がたっぷり詰まった空間となっています。

来て・見て・試して楽しい、【 メディヒール × PLAVE 】の世界をお楽しみください！

■ ポップアップストア詳細

会場： 渋谷ロフト 1F 間坂（まさか）ステージ

住所： 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町21-1

期間： 2025年11月7日（金）～11月20日（木）【14日間】

営業時間：11：00 ～ 21：00

※イベント最終日の11/20(木)、メディヒールPOP-UP STOREは18:00に営業終了となります。あらかじめご了承ください。

■ ポップアップストア特別イベント

１. 全商品対象・購入金額別特典- 3,000円（税込）以上お買い上げ：ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ（1枚）- 5,000円（税込）以上お買い上げ：ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ（4枚入）

※数量限定のため、無くなり次第終了いたします。

※期間中お一人様1回まで。

２. PLAVEエディション対象・購入金額別特典- PLAVEエディションお買い上げ： PLAVE ポストカード 1枚- 1,600円（税込）以上お買い上げ：ムメミム（MMMM）コラボ・ミラー付きキーホルダー 1個

※ムメミム（MMMM）コラボ・ミラー付きキーホルダー全5種（ミェム（meymu）、モァ（moi）、ミム（miimu）、ムモ（muhmo）、ミャミ（meowmi））中ランダム 1種

※数量限定のため、無くなり次第終了いたします。

※期間中お一人様1回まで。

３. シューティングゲームイベント

参加条件

- メディヒール公式SNSアカウントをフォロー（Instagram／X／LINEの中から2つ)すると１回ご参加いただけます。

GIFT

- 参加者全員：マデカッソシド エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア（1枚）- 700点以上：マデカッソシド エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア（4枚入）- 1,000点以上：マデカッソシド ブレミッシュマスク[30枚マスク] 本品（30枚入）

※イベント参加は、お一人様1回とさせていただきます。

■ MEDIHEAL × PLAVE

メンバーカラーと成分をマッチングさせた限定パッケージ『エッセンシャルマスク 5種』

左から「PLAVE イェジュンエディション [ミェム（meymu）]マデカッソシド エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア」、「PLAVE ハミンエディション [ミャミ（meowmi）] ティーツリー エッセンシャルマスク カーミングモイスチャー」、「PLAVE バンビエディション [ミム（miimu）]コラーゲン エッセンシャルマスク コアファーミング」、「PLAVE ノアエディション [モァ（moi）] ビタミンC エッセンシャルマスク クリアトーニング」、「PLAVE ウノエディション [ムモ（muhmo）] ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ」

PLAVEのメンバーカラーと成分を掛け合わせた、『エッセンシャルマスク』シリーズ限定エディション登場。推し活しながら美肌力を上げるスペシャルスキンケア。

PLAVE イェジュンエディション [ミェム（meymu）]

マデカッソシド エッセンシャルマスク ブレミッシュリペア

PLAVE ノアエディション [モァ（moi）]

ビタミンC エッセンシャルマスク クリアトーニング

PLAVE バンビエディション [ミム（miimu）]

コラーゲン エッセンシャルマスク コアファーミング

PLAVE ウノエディション [ムモ（muhmo）]

ローゼPDRN エッセンシャルマスク ヘルシーグロウ

PLAVE ハミンエディション [ミャミ（meowmi）]

ティーツリー エッセンシャルマスク カーミングモイスチャー

価格：2,475円（税込）

容量：24ml × 10枚入

PLAVEの世界に迷い込んだムメミム（MMMM）とコラボした『ハンドクリーム 5種』

左から「イェジュン・ミェム（meymu）」、「ウノ・ムモ（muhmo）」、「ノア・モァ（moi）」、「バンビ・ミム（miimu）」、「ハミン・ミャミ（meowmi）」

PLAVEの世界から迷い込んだふしぎな生きものムメミム（MMMM）とコラボした限定パッケージで、PLAVEのメンバーたちのシグネチャーパフュームがほのかに香る『ハンドクリーム 5種』。シアバター（シア脂：整肌成分）を配合した、べたつかず肌馴染みの良いテクスチャーで、手肌を優しく包み込みます。

『シグネチャーパフューム・ハンドクリームセット』

イェジュン・ミェム（meymu）

ノア・モァ（moi）

バンビ・ミム（miimu）

ウノ・ムモ（muhmo）

ハミン・ミャミ（meowmi）

価格：4,400円（税込）

容量：5個入（各30ml）

その他にも、日本限定『30枚マスク 4種（本品＋詰め替え）』、『エッセンシャルマスク 7種』、『ミルクブライトニング（トナー・セラム・クリーム）』まで、メディヒールの人気アイテムが盛り沢山！

【 メディヒール × PLAVE 】と一緒に、あなたの肌を守るアイテムを見つけてみてください。

■ OUR SOLUTION, FOR ALL 「MEDIHEAL（メディヒール）」

すべての人が、自分本来の美しさを引き出せるように 私たちは研究し続けます。

韓国のL&P COSMETIC社ブランドMEDIHEAL(メディヒール)は、様々な肌悩みに寄り添い誰でも手軽に使えるダーマスキンケアソリューションを提供するグローバルダーマコスメティックブランドです。世界中で高い人気を誇るシートマスクは、これまでに世界44カ国以上で累計31億枚以上を販売*² するなど、広く支持を集めています。

*1 韓国オリーブヤング マスクパック累積販売数量 第1位（2011年～2024年、自社調べ）

*2 メディヒールシートマスク累計販売数量（2009年～2025年 L&P社出荷実績に基づく）

▼メディヒール公式ショップ

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/medihealofficial

Rakuten公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/mediheal/

Amazon公式ショップ：https://www.amazon.co.jp/stores/Mediheal/page/EAF8481B-74C8-42B5-A410-3071F68E0FF1



▼メディヒール公式SNS

公式Instagram：@mediheal.jp.official（https://www.instagram.com/mediheal.jp.official/）

公式X：@mediheal_jp（https://x.com/mediheal_jp）

公式LINE：@795zmnnh（https://line.me/R/ti/p/@795zmnnh）

公式＠COSME：（https://www.cosme.net/brands/115460/?nt=1）

公式LIPS：@brand_official_9fco（https://lipscosme.com/users/@brand_official_9fco）

MEDIHEAL（メディヒール）

▼お客様お問い合わせ先

メディヒール（韓国高麗人蔘社）

03-6279-3606

※日本代理店窓口：(株)韓国高麗人蔘社



▼プレスお問い合わせ先

(株)メディア・グローブ メディヒールPR事務局

mediheal-pr@mediaglobe.co.jp