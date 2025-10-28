＜アンテナショップ「日本橋 長崎館」イベント情報＞ 令和7年度第3回テストマーケティングを開催！

＜アンテナショップ「日本橋 長崎館」イベント情報＞ 「海ごみキーホルダー」など長崎県内のチャレンジ商品が集まった 令和7年度第3回テストマーケティングを開催！ ～アンケートに答えて県産品が抽選で当たるキャンペーンも実施中～

長崎県は、東京・日本橋にある長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」（東京都中央区）の重要な機能の一つである「情報受信機能の強化」を図るため、県内事業者が製造した新商品・首都圏未取引商品などのチャレンジ商品コーナーを設置し、首都圏の消費者ニーズなどを収集する「テストマーケティング」を実施します。

このテストマーケティングでは、チャレンジ商品コーナーでの販売活動の中で得られた情報や、流通、食の専門家からの意見をフィードバックすることにより、県内事業者の商品の磨き上げを促進します。

今年度は5回実施する予定としており、第3弾は松浦市(1事業者)・ 対馬市（3事業者）のチャレンジ商品を販売します。

松浦市からは長崎の特産であるビワの葉を使った健康茶、対馬市からは対馬を感じることができる新しいお土産品や対馬の木工職人が手掛けた対馬ひのきを使った日用品が出品されます。

※第1回実施の様子

第3回テストマーケティングの概要

【期間】2025年10月22日（水曜日）～11月19日（水曜日）

【場所】日本橋 長崎館（東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル1F）

※日本橋駅B7出口徒歩1分

電話番号（ショップ）03-6262-5352 ／（観光案内）03-3241-1777

【営業時間】10:30～19:30

【日本橋 長崎館 ホームページ】https://nagasakikan.jp/

■対象商品

・金の薬草茶（松浦市/エクシート）（詳細情報）

・海ごみキーホルダー【ヤマネコ】（対馬市/YOUWA）

・海ごみキーホルダー【猪鹿蝶】（対馬市/YOUWA）

・対馬ひのき まな板（対馬市/神宮祐司）

・対馬ひのき ティッシュケース（対馬市/神宮祐司）

・かすまき靴下 レディース用（対馬市/対馬観光物産協会）

・ツシマヤマネコ靴下 レディース用（対馬市/対馬観光物産協会）

出品商品例

チャレンジ商品を買って！答えて！県産品が当たるキャンペーン

首都圏の消費者等の意見を収集することを目的に、チャレンジ商品にはアンケートカードを添付しています。

アンケートにご協力いただいた方には抽選で5名様に長崎県産品(2,000円相当)が当たるキャンペーンを実施しています。

【第3回プレゼント】

令和6年度長崎県特産品新作展 県知事賞受賞

魚種別さしみ醤油セット（4本入り）

※第3回アンケートカード（見本）

今後の予定

長崎県アンテナショップ「日本橋 長崎館」について

江戸時代、長崎出島のオランダ商館長やドイツ人医師シーボルトが江戸参府する際には、日本橋の薬種問屋「長崎屋」を定宿にしていました。「日本橋 長崎館」は、そんな長崎県にとってゆかりの深い場所・日本橋にあるアンテナショップ。県産品の販売はもちろん、長崎ならではのカルチャーを楽しめるイベントや、県の魅力を紹介する観光案内窓口、長崎グルメや本日のカステラ、県産酒の飲み比べなどを堪能できる軽飲食エリアをご用意しています。



