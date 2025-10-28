命を守る最後の砦が進化中！スマートSCBA市場、4.8%成長で20億米ドル突破へ
自給式呼吸器（Self-Contained Breathing Apparatus, SCBA）とは、使用者が外部環境に依存することなく、安全な呼吸空気を供給できる独立型の呼吸装置である。主に消防、鉱山、化学工場、石油・ガス産業、さらには軍事や特殊救援活動など、極めて危険度の高い作業環境において導入されてきた。その最大の特徴は、外気に含まれる有毒ガスや粉塵、酸素欠乏といったリスクを遮断し、使用者に清浄な空気を提供する点にある。構造的には高圧空気ボンベ、圧力調整器、呼吸マスクなどから構成され、人体工学に基づいた設計によって長時間の装着にも耐え得る快適性と安全性を実現している。現代の産業社会において、労働安全衛生規制の強化や災害対策需要の増加に伴い、SCBAは単なる安全装備ではなく「命を守る最後の砦」として認識されつつある。加えて、近年ではIoTやセンサー技術を取り入れたスマート型製品の開発が進んでおり、使用状況や環境データをリアルタイムで把握できる次世代型SCBAが市場に投入されている。こうした進化は、産業の安全基準を一層高めるだけでなく、企業のリスクマネジメント体制の高度化にも寄与しているのである。
持続拡大する市場規模：安全需要が牽引する成長力
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル自給式呼吸器（SCBA）市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/412561/supplied-air-respirators--scba）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2031年までにグローバル自給式呼吸器（SCBA）市場規模は20.43億米ドルに達すると予測されている。これは消防・救急部門の需要拡大、化学・石油化学産業の安全基準強化、新興国市場におけるインフラ開発の進展といった要因が相互に作用した結果である。特にアジア太平洋地域では、都市化の進展と工業安全基準の整備により、新規導入と更新需要が同時に高まっている。欧米市場では既存製品の更新サイクルに加え、スマート型SCBAへの移行が成長の原動力となっており、単なる数量拡大から「高機能・高付加価値」へのシフトが進んでいる。こうした潮流は、SCBAが今後も安定した投資対象であり続けることを示唆している。
図. 自給式呼吸器（SCBA）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332896&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332896&id=bodyimage2】
図. 世界の自給式呼吸器（SCBA）市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバルリーダーと多様なプレイヤー
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自給式呼吸器（SCBA）の世界的な主要製造業者には、MSA Safety、3 M、Dräger、Interspiro、Avon Protection、Shigematsu Works、Matisec、Hongan Science、Bauer Group、Jingdun Fire Fightingなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。興味深いのは、各社が単に製品の性能向上を競うのではなく、顧客の使用環境に即した「ソリューション提供型モデル」へと戦略を進化させている点である。たとえば、クラウドベースの管理システムと連携し、現場の隊員の酸素残量や位置情報を中央で一元管理するシステムを提案するなど、ハードとソフトを組み合わせた総合的な安全パッケージが新たな競争軸となっている。市場が拡大する中で、差別化のカギは技術革新と顧客ニーズへの的確な適応にあるといえる。
持続拡大する市場規模：安全需要が牽引する成長力
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル自給式呼吸器（SCBA）市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/412561/supplied-air-respirators--scba）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2031年までにグローバル自給式呼吸器（SCBA）市場規模は20.43億米ドルに達すると予測されている。これは消防・救急部門の需要拡大、化学・石油化学産業の安全基準強化、新興国市場におけるインフラ開発の進展といった要因が相互に作用した結果である。特にアジア太平洋地域では、都市化の進展と工業安全基準の整備により、新規導入と更新需要が同時に高まっている。欧米市場では既存製品の更新サイクルに加え、スマート型SCBAへの移行が成長の原動力となっており、単なる数量拡大から「高機能・高付加価値」へのシフトが進んでいる。こうした潮流は、SCBAが今後も安定した投資対象であり続けることを示唆している。
図. 自給式呼吸器（SCBA）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332896&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332896&id=bodyimage2】
図. 世界の自給式呼吸器（SCBA）市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバルリーダーと多様なプレイヤー
LP Informationのトップ企業研究センターによると、自給式呼吸器（SCBA）の世界的な主要製造業者には、MSA Safety、3 M、Dräger、Interspiro、Avon Protection、Shigematsu Works、Matisec、Hongan Science、Bauer Group、Jingdun Fire Fightingなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約76.0%の市場シェアを持っていた。興味深いのは、各社が単に製品の性能向上を競うのではなく、顧客の使用環境に即した「ソリューション提供型モデル」へと戦略を進化させている点である。たとえば、クラウドベースの管理システムと連携し、現場の隊員の酸素残量や位置情報を中央で一元管理するシステムを提案するなど、ハードとソフトを組み合わせた総合的な安全パッケージが新たな競争軸となっている。市場が拡大する中で、差別化のカギは技術革新と顧客ニーズへの的確な適応にあるといえる。