日本雑穀協会は「日本雑穀アワードデイリー食品部門〈2025・秋〉」において、サラダカフェ株式会社の「ほっこり染みる！もち麦と野菜のポトフ」が金賞を受賞し、10月28日（火）に発表いたしました。
【金賞受賞商品】
商品名：ほっこり染みる！もち麦と野菜のポトフ
会社名：サラダカフェ株式会社
雑穀の上位資格者である「雑穀アドバイザー」および「雑穀クリエイター」による厳正かつ公正な審査の結果、基準を満たした1商品が金賞を受賞しました。
詳細は、以下のページにてご覧いただけます。
日本雑穀協会ホームページ
https://www.zakkoku.jp/archives/event/2025audgold
日本雑穀アワード公式サイト
https://zakkokuaward.jp/news/ad251028/
【日本雑穀アワードとは】
雑穀を使った優れた食品の表彰を通じて、健全な雑穀の市場形成につなげることを目的に、2011年に創設された制度です。より多くの分野で優れた食品に雑穀をご利用いただきたく、流通形態により「一般食品部門」「デイリー食品部門」「業務用加工食品部門」の3部門に分かれています。
消費者を代表する立場で、雑穀の幅広い知識やスキルを有する雑穀アドバイザーおよび雑穀クリエイターが厳正かつ公正に審査を行い、信頼できる選択基準を示します。
【デイリー食品部門について】
パン、弁当、おにぎり、総菜、サラダ、スイーツなど、袋や容器に入れて販売され、消費期限が表示された賞味期間の短い食品を対象としています。
【公式サイト】
日本雑穀アワード公式サイト
https://zakkokuaward.jp/
※金賞以外の受賞商品および応募総数は公表しておりません。ご了承ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332758&id=bodyimage1】
【本件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
