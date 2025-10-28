¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÓÂÞÅ¹¡ÛThreadÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¡ª¡Ö30Ê¬1,000±ß¡×¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÂÎ¸³¼õÉÕÃæ¡ª
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¡ÃÓÂÞÅ¹¡Êhttps://hotstretch.jp/ikebukuro/¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£³-£¶ »°¼£¥Ó¥ë 7³¬
ÃÓÂÞÅ¹¤ÏÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¥íー¥¿¥êーÁ°¡¢»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://hotstretch.jp/¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è½»µÈÄ®6-5¡¡²¬ËÜ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÃæÌî¡¡¶×²Â¤Ï¡ØUnite¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
Õ»¤Ó¤Ê¤¤¡¢ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¡È½÷Á°¤Ê¡ÉÀ¸¤Êý¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö½÷À¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¡×¤¬¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡ª¡ª
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¡Êhttps://hotstretch.jp/ikebukuro/¡Ë¡×¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë´¶¤¸¤ëÂÎ¤Î¹Å¤µ¤äÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡©
¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡È¼õ¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡É¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¡¦»ÑÀª¡¦ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ö ¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¡Êhttps://hotstretch.jp/ikebukuro/¡Ë¡×¤ÎHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331443&id=bodyimage1¡Û
¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÃÓÂÞÅ¹¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê¡ÚThreadÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
Thread¤ò¸«¤Æ¤´Í½Ìó¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý30Ê¬ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÍèÅ¹»þ¤Ë¥ー¥ïー¥ÉÉ¬¿Ü
¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤â¡Ö·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¿ô¡ª¡ª
¤³¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¡ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¡¢ÃÓÂÞÅ¹±Ø¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î·úÊª¤Î7³¬¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÃúÇ«¤Ê»Ü½Ñ¡Û¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤è¤ë»Ü½Ñ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ ÊÞ Ì¾¡§¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¡ÃÓÂÞÅ¹
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£³-£¶ »°¼£¥Ó¥ë 7³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～23¡§30¡Ê22¡§30¡Ë¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ¡¡Í½Äê
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶½ÏÂ¥µー¥Ó¥¹¥¢¥·¥¹¥È
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£³-£¶ »°¼£¥Ó¥ë 7³¬
ÃÓÂÞÅ¹¤ÏÃÓÂÞ±ØÅì¸ý¥íー¥¿¥êーÁ°¡¢»°É©ÅìµþUFJ¶ä¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡ª
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://hotstretch.jp/¡Ë
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è½»µÈÄ®6-5¡¡²¬ËÜ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÃæÌî¡¡¶×²Â¤Ï¡ØUnite¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
Õ»¤Ó¤Ê¤¤¡¢ÌÂ¤ï¤Ê¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿¡È½÷Á°¤Ê¡ÉÀ¸¤Êý¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö½÷À¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¡×¤¬¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡ª¡ª
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¡Êhttps://hotstretch.jp/ikebukuro/¡Ë¡×¤Î¤´°ÆÆâ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä»Å»ö¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë´¶¤¸¤ëÂÎ¤Î¹Å¤µ¤äÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡©
¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡È¼õ¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡É¤Ç¡¢½ÀÆðÀ¡¦»ÑÀª¡¦ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ö ¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á ÃÓÂÞÅ¹¡Êhttps://hotstretch.jp/ikebukuro/¡Ë¡×¤ÎHP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331443&id=bodyimage1¡Û
¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÃÓÂÞÅ¹¤Ï¡¢2025Ç¯7·î1Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ÆÃÊÌ¤Ê¡ÚThreadÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
Thread¤ò¸«¤Æ¤´Í½Ìó¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý30Ê¬ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ÍèÅ¹»þ¤Ë¥ー¥ïー¥ÉÉ¬¿Ü
¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤â¡Ö·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¿ô¡ª¡ª
¤³¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¡ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¡¢ÃÓÂÞÅ¹±Ø¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î·úÊª¤Î7³¬¤Ë¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÃúÇ«¤Ê»Ü½Ñ¡Û¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤è¤ë»Ü½Ñ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ ÊÞ Ì¾¡§¥Û¥Ã¥È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡¡ÃÓÂÞÅ¹
½ê ºß ÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ£±ÃúÌÜ£³-£¶ »°¼£¥Ó¥ë 7³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～23¡§30¡Ê22¡§30¡Ë¡¡Ç¯ÃæÌµµÙ¡¡Í½Äê
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶½ÏÂ¥µー¥Ó¥¹¥¢¥·¥¹¥È
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø