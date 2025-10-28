『ソニックランブル』事前登録キャンペーン実施中！アーリーランブラーズ1000万人達成で特別報酬「10Mチャオ」をプレゼント

株式会社セガ

株式会社セガは、2025年11月5日（水）より正式サービス開始予定のiOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）向け完全新作タイトル『ソニックランブル』について、事前登録キャンペーンを実施しております。

『ソニックランブル』では、正式サービス開始に向けてコミュニティ全体でアーリーランブラーズ1000万人の達成を目指しています。目標を達成すると、特別なゲーム内アイテム「チャオ（バディ）」を正式サービス開始時にプレイヤー全員へプレゼントいたします。

事前登録の詳細については、公式WEBサイト(https://sonicrumble.sega.com/special/register/ja/)をご確認ください。

※「アーリーランブラーズ」は、事前登録者、予約注文者、ウィッシュリスト登録者および事前リリース地域でのダウンロード参加者を指します。

『ソニックランブル』では、Dr.エッグマンが作り出したおもちゃの世界で、「ソニック」シリーズの人気キャラクターたちのおもちゃがスリリングな障害物コースや競技アリーナでの戦いを繰り広げます。ソニック、テイルス、ナックルズ、シャドウ、Dr.エッグマンなど、「ソニック」シリーズのキャラクターたちがプレイアブルで登場します。多彩なキャラクタースキンや、アニメーション、エフェクトをコレクションして、自由にカスタマイズしてお楽しみください。

さらに『ソニックランブル』では、ソニックの世界を超えたクロスオーバーイベントも続々と開催予定です。セガのタイトルはもちろん、さまざまなゲストキャラクターの参戦も予定していますので、続報をお待ちください。

■多彩な対戦モードと自由なプレイスタイル

本作では、スマートフォンとPCのクロスプレイに対応し、世界中のプレイヤーとリアルタイムで対戦を楽しむことができます。基本的なゲームモードは、3つのステージをクリアしながらより多くのリングの獲得を競う「リングサバイバル」。各ステージのルールも様々で、誰よりも早くゴールを目指す「ラン」、多様なギミックを回避して生き残る「サバイバル」、チームで協力し勝利を目指す「チーム」、誰よりも多くのリングを集める「リングバトル」など、多数のルールを楽しめます。また、「グリーンヒル」や「ケミカルプラント」をはじめとした、「ソニック」シリーズでおなじみのモチーフやギミックのステージが75以上登場。

さらに、各キャラクターは「スキル」を使用でき、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせてスキル構成を自由にカスタマイズ可能です。キャラクターごとに複数のスキルスロットが用意されており、組み合わせ次第で戦い方は無限大。自分だけの最強スタイルを見つける楽しみが広がります。プレイヤー同士が力を合わせ、戦略的に連携しながらさまざまな障害や試練を乗り越えて巨大な敵を倒す協力プレイ「共闘バトル」も楽しむことができます。

■正式サービス開始日決定記念キャンペーン開催中！

正式サービス開始日の決定を記念し、「ソニックランブル」公式X（エックス）にて記念キャンペーンを開催中です。

『ソニックランブル』公式X(https://x.com/Sonic_Rumble_JP)アカウントをフォローし、キャンペーン投稿(https://x.com/Sonic_Rumble_JP/status/1981193869153722642)をリポストした方から抽選で500名様に、最大10,000円分の「えらべるPay」がその場で当たるチャンス！

キャンペーン期間： 10月30日（木）11:59まで

■『ソニックランブル』について

マルチプレイで対戦し、3つのラウンドを勝ち抜いてより多くのリングの獲得を競うマルチプレイパーティーゲームです。おもちゃの世界を舞台に誰もが簡単に楽しめるカジュアルなパーティーゲームで、ソニックシリーズ特有のスピード感、おなじみのギミックの数々による多彩なプレイ体験をお楽しみいただけます。配信プラットフォームは、iOS／Android／PC（Steam／Google Play Games）で、基本プレイは無料（アイテム課金あり）です。スマートフォンとPCでクロスプレイが可能なマルチプラットフォーム対応です。

■Steam版 / Google Play Games版最低動作環境

OS：Windows 11(64bit)

プロセッサ: Intel(R) Pentium(R) Gold 4417U / AMD Athlon(TM) 3000G 同等以上

メモリ: 4GB RAM

グラフィック: Nvidia GeForce GT 630 (VRAM 2GB) / Radeon R7 240 同等以上

DirectX: バージョン11以上

ネットワーク: ブロードバンドインターネット接続

デスク空き容量： 7GB以上

【製品概要】

商品名：ソニックランブル

対応機種：iOS／Android／PC(Steam／Google Play Games)

配信開始日：2025年11月5日（水）配信予定

対応OS：iOS16.0以上／Android OS 8.0以上

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：パーティーロワイヤルゲーム

メーカー：株式会社セガ

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonicrumble.sega.com/ja/

公式X：https://x.com/Sonic_Rumble_JP

公式Facebook：https://www.facebook.com/SonicRumble

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。