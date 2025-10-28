【高島屋】品質にこだわったカシミヤが、カラー・デザインをアップデートして今年もスタート！「お買物券」がもらえるカシミヤ回収キャンペーンも同時開催！「2025タカシマヤ カシミヤコレクション」

株式会社高島屋

10月29日（水）から販売スタート 高島屋各店、タカシマヤファッションスクエアにて

ご不要になったカシミヤアイテムを回収する「カシミヤ回収キャンペーン」も10月29日（水）から同時開催！※回収期間は店舗により異なります。

豊富なカラーバリエーションと、様々なコーディネートが楽しめるデザインをラインアップした「タカシマヤ カシミヤコレクション」。今年のデザインはレディス29型、メンズ20型、キッズ7型！加えて、ストール・マフラーや再生カシミヤを使った雑貨も展開いたします。

なかでも「ウォシュミヤ(R)」を使用した商品は、自宅で洗えて、縮みにくいため、長く愛用できることも嬉しいポイントです。特にレディス、メンズのカシミヤは、高島屋バイヤー自ら現地まで足を運んで生産工程をチェック。信頼のおける生産者のもとで、紡績・製毛から染色、仕上げまでを行なっており、品質には徹底してこだわっています。

11月は気温の落差が一気に大きくなり、急に寒く感じられる日が多くなります。高島屋が糸からこだわり、丁寧に編み立てたふんわりと暖かい上質のカシミヤは、寒い日々をおしゃれにあたたかく過ごすアイテムとしておすすめです。

【詳しくはこちら】

＜店頭で買う＞

2025 タカシマヤカシミヤコレクション :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/cashmere/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=cashmere

＜WEBで買う＞

■カシミヤ回収キャンペーンも同時開催！

タカシマヤファッションスクエアを見る :https://www.t-fashion.jp/static/esw250825_takashimayacashmere?utm_source=tk&utm_medium=prtimes&utm_campaign=cashmere_251029

また、高島屋のサステナブル活動の一環として、ご不要になったカシミヤアイテムを回収いたします。本年は、お引き取り（回収）1点につき、2025 タカシマヤ カシミヤコレクション対象商品のご購入の際にご利用いただける「お買物券（500円）」を1枚さしあげます。（お買物券の配布枚数は、期間中お一人様合計4枚まで、お引き取り（回収）は何点でもお受けいたします）ニット・マフラー・ストールなど、カシミヤ混のアイテムであれば、ご購入店やブランド、点数は問わず回収いたします。

■レディス ベーシックアイテム

カシミヤ回収キャンペーン :https://www.takashimaya.co.jp/store/special/depart_de_loop/retrieve_campaign_cashmere.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=cashmere

洗濯機で洗える！「洗えるカシミヤ（ウォシュミヤ(R)）」

ローズピンクやロイヤルブルーなど顔回りが華やぐ新色が加わり、全12色のカラー×5サイズ×3型展開

カシミヤ クルーネックセーター（カシミヤ100％）【高島屋オリジナル】

・カシミヤ クルーネックセーター（カシミヤ100％）【高島屋オリジナル】

＜レディス＞

S/M/Lサイズ 13,200円、

LLサイズ 14,300円、３Lサイズ 15,400円

トレンドの新色を含む12色展開。着用時にきれいに見えるように立体的な編み立てのアームホールと、体の厚みを考慮した設計をしています。どんなアイテムにも合わせやすいベーシックなクルーネックセーターです。

■レディス ニューベーシックアイテム

気取らないお出かけにちょうどいい、きれいめにもカジュアルにも着こなせる汎用性の高いカシミヤ

カシミヤシルク ジップジレ(カシミヤ75%・シルク25%)【高島屋オリジナル】

・カシミヤシルク ジップジレ(カシミヤ75%・シルク25%)

【高島屋オリジナル】

＜レディス＞

S-M/M-Lサイズ 31,900円

L-LLサイズ 33,000円

グレー、ブラック、ボルドーの3色展開。 カシミヤ75%・シルク25%の編地に起毛加工を施したジップアップのニットジレは、着心地が軽く、ふわふわとした肌触りで、あたたかさも◎。便利なポケット付きで、上品さと機能性を兼ね備えたデザイン。レイヤードスタイルに活躍する頼れる一枚。

パール調ボタンカーディガン

・パール調ボタンカーディガン（カシミヤ100％）

【高島屋オリジナル】

＜レディス＞

S-M/M-Lサイズ 26,400円

L-LLサイズ 27,500円

ホワイト、ネイビーの2色展開。 パール調のボタンがさりげない華やかさを添える、コンパクトシルエットの総針編みカーディガン。羽織るだけでスタイリングにきちんと感が生まれます。スカートにもパンツにも合わせやすく、コーディネートに上品さをプラスしてくれるカーディガン。

■レディス デザインアイテム

スパンコールプルオーバー

・スパンコールプルオーバー(カシミヤ54%・綿31%・ナイロン14%・ポリウレタン1%)

【高島屋オリジナル】

36・38・40サイズ 31,900円

ピンク、ライトグレー、チャコールグレーの３色展開。華やかなディテールがスタイリングを彩り、スパンコールがきらめくドレスアップニット。

■メンズ ベーシックアイテム

洗濯機で洗える！「洗えるカシミヤ（ウォシュミヤ(R)）」

ロイヤルブルーやサンドレッドなどバイヤーおすすめの新色が加わり、４～8色のカラー×5サイズ×5型展開

カシミヤ Vネックセーター(カシミヤ100%)

・カシミヤ Vネックセーター(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

＜メンズ＞

S/M/Lサイズ 17,600円、

LLサイズ 18,700円、３Lサイズ 19,800円

8色展開。 着用時にきれいに見えるように立体的な編み立てのアームホールと、体の厚みを考慮した設計をしています。どんなアイテムにも合わせやすいカシミヤ12G天竺のベーシックなVネックセーターです。

■メンズ ニューベーシックアイテム

今年新登場の「ニットオーバーシャツ」をはじめ、トレンドを意識したデザインで幅広い着こなしが楽しめるカシミヤ

ニットオーバーシャツ(カシミヤ100%)【高島屋オリジナル】

・ニットオーバーシャツ(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

＜メンズ＞

S/M/Lサイズ 26,400円

LLサイズ 27,500円

ソリッドネイビーとスモーキーブルーの２色展開。裾、袖を細リブ仕様にすることで、タックイン・タックアウトどちらでもコーディネートしやすい形に仕上げました。シーンに合わせてアウターにもインナーとしてもお楽しみいただけます。

カシミヤ フルジップセーター(カシミヤ100%)【高島屋オリジナル】

・カシミヤ フルジップセーター(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

＜メンズ＞

S/M/L サイズ 28,600円

LLサイズ 29,700円

グレー、ネイビーに今年の新色ブラックとブルーグレーが加わり、４色の展開。フルジップタイプで着回しもしやすく、ボリュームが出すぎないのでインナー使いもでき、使い勝手に優れたアイテムです。

■メンズ デザインアイテム

今年新企画の「ベビーカシミヤ企画」や昨年好評だったカシミヤニットアウターなどデザイン・クオリティのバリエーション豊かに揃えたラインナップ。

ベビーカシミヤクルーネックセーター

・ベビーカシミヤクルーネックセーター(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

＜メンズ＞

１(S～M)・２(M～L)・３(L～LL)サイズ 31,900円

お取り扱い店舗：日本橋、新宿、横浜、大阪、京都、タカシマヤファッションスクエア

・ベビーカシミヤカーディガン

(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

＜メンズ＞

１(S～M)・２(M～L)・３(L～LL)サイズ 35,200円

お取り扱い店舗：日本橋、新宿、横浜、大阪、京都、タカシマヤファッションスクエア

クルーネックセーター、カーディガンともにスモーキーブルー、ネイビーの2色展開。内モンゴル自治区で生産される希少なベビーカシミヤを使用したカシミヤ100％のセーター。通常のカシミヤより細い原毛を使用した細番手の糸で編まれた本商品は、ファーストタッチで良さを感じて頂ける柔らかさと暖かさが特徴です。ユニセックスでお召しいただけるベーシックなデザインになっている汎用性の高いアイテムです。

■キッズ

冠婚葬祭やお受験などフォーマルなシーンや、おでかけにおすすめの全7型。汚してしまっても洗濯機でのお洗濯が可能な「洗えるカシミヤ（ウォシュミヤ(R)）」なので、元気なお子様でも安心です。

Vネックベスト(カシミヤ100%)【高島屋オリジナル】

・Vネックベスト(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

＜キッズ＞

110/120サイズ 11,000円

130/140サイズ 12,650円

150/160サイズ 14,300円

お取り扱い店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、柏、高崎、大阪、京都、洛西、岡山、タカシマヤファッションスクエア

シンプルで着やすく、冠婚葬祭など様々なシーンでお使いいただけるネイビーのVネックベスト。洗濯機で洗えるので、ご家庭でのお手入れがしやすい1枚。

リンガーラメプルオーバー(カシミヤ100%(襟部分にスリット糸使用))【高島屋オリジナル】

・リンガーラメプルオーバー(カシミヤ100%(襟部分にスリット糸使用))

【高島屋オリジナル】

＜キッズ＞

130/140サイズ 18,700円

150/160サイズ 20,900円

お取り扱い店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、泉北、京都、岡山、タカシマヤファッションスクエア

シュガーピンク、ホワイトの2色展開。袖のデザインは立体的でゆったりと着ることができ、首元のラメ糸混加工がアクセントに。パーティーなど華やかなシーンにもおすすめ。

バイカラープルオーバー(カシミヤ100%)【高島屋オリジナル】

・バイカラープルオーバー(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

＜キッズ＞

130/140サイズ 17,600円

150/160サイズ 19,800円

お取り扱い店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、柏、高崎、大阪、泉北、京都、岡山、タカシマヤファッションスクエア

2カラーをアシンメトリーに配色した、カジュアルな印象のプルオーバー。ブラック×カプチーノ、ネイビー×ミモザの2色展開。1枚で主役になる、男女問わずお召いただけるシンプルなデザイン。

ファー付ニットマフラー(カシミヤ100%・ファー部分：ポリエステル100％)

・ファー付ニットマフラー(カシミヤ100%・ファー部分：ポリエステル100％)

【高島屋オリジナル】

＜キッズ＞

フリーサイズ 9,900円

お取り扱い店舗：日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、京都、タカシマヤファッションスクエア

チャコールグレー、ネイビーの2色展開。上品なイメージのファーが印象的なマフラー。ファーは取り外しができるため、マフラー自体のお手入れもご自宅で可能です。

■ストール・マフラー

ポケット付フリンジニットストール(カシミヤ100%)【高島屋オリジナル】

・ポケット付フリンジニットストール(カシミヤ100%)

【高島屋オリジナル】

約60cm×200cm 34,100円

ベージュ、グレー、ブラックの3色展開。カシミヤ100％であたたかく、またさらりと羽織れば、ロングジレ風にもなる大判ストール。便利なポケット付。

■再生カシミヤ

ファッション専門学校「文化服装学院」とのコラボレーション第３弾。多くの人が使える雑貨アイテムのデザインを学生が考案。お客様から回収したカシミヤアイテムを素材の一部（見本品含む）に活用した、デイリーに使えるショルダーバッグ、ミニショルダー、ポーチは、ギフトにもおすすめです。

再生カシミヤ混 ショルダーバッグ(表地：ウール70%・カシミヤ30%(再生カシミヤ使用※見本品含む) 裏地：綿100%)

・再生カシミヤ混 ショルダーバッグ

(表地：ウール70%・カシミヤ30%(再生カシミヤ使用※見本品含む) 裏地：綿100%)

約40cm×33cm×7cm 持ち手(全長)46cm 8,580円

グレー、レッド、カシス、グリーンの4色展開。ダイヤの編み柄を全面に施したニットショルダーバッグ。タテ・ヨコでA4サイズが入るサイズ感で、バッグと持ち手の内側には同系色の裏地を付けています。柄のデザインは裏表同じです。

お取り扱い店舗：日本橋店、新宿店、玉川店、横浜店、柏店、大阪店、京都店、タカシマヤファッションスクエア

※店舗表記の無い商品は、全店にて取り扱い。

（日本橋、新宿、玉川、横浜、大宮、柏、高崎、大阪、堺、泉北、京都、洛西、岡山、JU米子高島屋、いよてつ高島屋、タカシマヤファッションスクエア）

※店舗により、一部お取り扱いのない商品・色・サイズがございます。

※販売期間は店舗により異なります。