11月は人気アニメが毎週土日に「ABEMA」に新入荷！『メイドインアビス』『ヒナまつり』『幼女戦記』など異世界系から日常系まで10作品を配信開始！新入荷10作品の全話無料一挙配信も
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年11月の毎週土日に、異世界系から日常系まで人気アニメ10作品を続々新入荷するとともに、新入荷作品を全話無料一挙配信することをお知らせいたします。
このたび、往年の作品から話題の新作まで人気アニメ作品を多数配信中の「ABEMA」アニメチャンネルにおいて、11月に計10作品の新入荷が決定いたしました。
11月1日（土）と2日（日）に、“規格外”な主人公による魔法バトルが魅力の爽快異世界ファンタジー『賢者の孫』および、癒しの力で全てを取り戻す回復術士の復讐劇を描いたダークファンタジー『回復術士のやり直し』の配信を開始することを皮切りに、可愛らしい見た目とは裏腹なシリアルな展開が話題を呼び映画化も果たした大冒険ファンタジー『メイドインアビス』をはじめ、『異世界薬局』『異世界チート魔術師』『となりの吸血鬼さん』『ヒナまつり』『幼女戦記』『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』といった異世界系から日常系まで10作品を、11月29日（土）、30日（日）までの毎週土日に続々と配信開始。配信開始以降、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。
また配信開始当日には、新入荷10作品をそれぞれ全話無料一挙配信。すべて配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。
ぜひこの機会に「ABEMA」で、人気の異世界作品や日常アニメを無料でお楽しみください。
※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。
■11月新入荷ラインナップ＆全話無料一挙配信 概要
▼【11月1日（土）配信開始】『賢者の孫』全話無料一挙配信
(C)2019 吉岡 剛・菊池政治／KADOKAWA／賢者の孫製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月1日（土）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9EaJhJrNbaSwBm
▼【11月2日（日）配信開始】『回復術士のやり直し』全話無料一挙配信
(C)2021 月夜 涙・しおこんぶ／KADOKAWA／回復術士のやり直し製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月2日（日）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9EaJhcPFWMSSpF
▼【11月8日（土）配信開始】『異世界薬局』全話無料一挙配信
(C)2022 高山理図/MFブックス/「異世界薬局」製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月8日（土）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9ugFc7ot7CxC3y
▼【11月9日（日）配信開始】『勇者、辞めます』全話無料一挙配信
(C)2022 クオンタム・天野英／KADOKAWA／「勇者、辞めます」製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月9日（日）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9rRFt3CewuV14s
▼【11月15日（土）配信開始】『メイドインアビス』（第1期）全話無料一挙配信
(C) 2017 つくしあきひと・竹書房／メイドインアビス製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月15日（土）夜7時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/BbHzzCHTzoN9tB
▼【11月16日（日）配信開始】『異世界チート魔術師』全話無料一挙配信
(C)2019 内田健／主婦の友インフォス・KADOKAWA／「異世界チート魔術師」製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月16日（日）夜10時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9ugFeqg98W5vUX
▼【11月22日（土）配信開始】『となりの吸血鬼さん』全話無料一挙配信
(C)甘党・KADOKAWA／となりの吸血鬼さん製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月22日（土）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9ugFeEbyAcMGgX
▼【11月23日（日）配信開始】『ヒナまつり』全話無料一挙配信
(C)2018 大武政夫・KADOKAWA刊／ヒナまつり製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月23日（日）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9ugFf8oebu1Fro
▼【11月29日（土）配信開始】『幼女戦記』全話無料一挙配信
(C) カルロ・ゼン・KADOKAWA刊／幼女戦記製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月29日（土）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9rRFvT3Vk4Amdq
▼【11月30日（日）配信開始】『世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生する』全話無料一挙配信
(C) 2021 月夜 涙・れい亜／KADOKAWA／暗殺貴族製作委員会
＜配信日時＆番組URL＞
配信日時：2025年11月30日（日）夜8時～
番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/9ugFbWjbwSTsh9
放送チャンネル：すべてアニメSPECIALチャンネル
※全作品、配信後2週間、全話無料でお楽しみいただけます。
※配信開始以降、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも見放題でお楽しみいただけます。
■「ABEMA」について
「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日配信しています。
また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。
さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。
（※）2024年10月時点、自社調べ