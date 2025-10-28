日本のグラフィックTシャツ市場規模、シェア、動向、成長予測および調査レポート 2025-2035
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本のグラフィックTシャツ市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を下すための参考資料となります。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、およびGo-to-Market（GTM）戦略の把握を行いました。
日本のグラフィックTシャツ市場に関する調査レポートによると、市場は2025～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）6.2%を記録し、2035年末までに市場規模6,080万米ドルに達すると予測されています。2025年には、市場規模は3,210万米ドルの収益と評価されました。
日本のグラフィックTシャツ市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のグラフィックTシャツ市場は、国内のダイナミックなファッション文化、若者の影響力の高まり、カスタマイズやストリートファッション風アパレルの人気によって、着実な成長を遂げています。グラフィックTシャツはカジュアルウェアを超え、あらゆる年齢層の消費者にとって自己表現の手段であり、ファッションステートメントとなっています。
日本のファッショントレンドはポップカルチャー、アニメ、マンガ、音楽、ストリートファッション美学に大きく影響されており、グラフィックTシャツは最も購入されるアパレルカテゴリーの一つとなっています。さらに、生地印刷におけるアート、デザイン、テクノロジーの融合により、ブランドは高品質で持続可能かつ視覚的に魅力的な製品を提供できるようになりました。
東京・大阪などの大都市圏はファッションの中心地として、デザイナーコラボ、限定プリント、インフルエンサー主導ブランドの需要を牽引しています。また、eコマースやファストファッションプラットフォームの台頭により、国内外ブランドへのアクセスが容易になり、日本のアパレル小売市場構造を再形成しています。
環境意識の高まりにより、エコフレンドリーな生地やデジタル直接印刷（DTG）、水性インクなどのサステナブルな印刷技術への移行も進んでいます。ミニマルかつ表現力のある服を好む傾向が強まる中、グラフィックTシャツ市場はファッション小売、ストリートウェア、企業向け販促分野で拡大を続けています。
市場規模とシェア
日本のグラフィックTシャツ市場は、国内のカジュアルウェアおよびストリートファッション産業の重要な一部を占めています。可処分所得の増加、都市型ライフスタイル、ソーシャルメディアの影響が市場拡大に寄与しています。
日本のアパレル市場では、ストリートウェアやユニセックスファッションの再興が見られ、グラフィックTシャツ販売をさらに後押ししています。特にZ世代やミレニアル世代は、パーソナライズ性、文化的共鳴、デザイン性を兼ね備えたブランドを好む傾向にあります。
ユニクロ、GU、H&Mなどの国際ブランドに加え、A Bathing Ape（BAPE）やNeighborhoodといった国内ストリートブランドが、文化的デザインやアーティストとのコラボレーションを通じて需要を取り込んでいます。また、独立系デザイナーやオンラインマーケットプレイスも台頭し、限定版やアニメをテーマにしたグラフィックでニッチ市場に対応しています。
