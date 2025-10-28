宇宙観光から軌道研究まで――有人宇宙飛行サービス市場、31.6%成長で新宇宙経済の中核へ
極限環境を制する統合技術
有人宇宙飛行サービスは、有人宇宙船、打ち上げ・再突入システム、宇宙居住施設、生命維持システム、乗組員訓練、ミッション計画、軌道上物流などを統合した包括的な運用体系である。極低温環境、微小重力、宇宙放射線など極限条件下で安全性と持続性を確保するため、超高純度材料の採用や複合モジュール設計、冗長性を備えた制御系が求められる。研究探査から商業観光まで多様なミッションを支え、地球外での長期的生存を可能にするこのサービスは、地球資源の限界に直面する現代社会において、新たな科学的発見と商業的フロンティアを切り拓く基盤である。
航空宇宙を中心に、先端素材、電子制御、医療生命維持、エネルギー管理といった広範な産業群と密接に結びついている。宇宙用軽量複合材や極限環境対応電子部品は、地上の自動車・建材・化学産業にも革新をもたらす波及効果を持つ。有人宇宙飛行で培われた閉鎖型生命維持システムや水循環技術は、地球の資源効率化や災害対応型インフラにも応用可能であり、持続可能社会の構築に直接貢献する。宇宙での活動が地上の社会課題-環境保全、資源制約、人口増加-に対する新たな解を提示している点が注目に値する。
持続可能性と商業機会
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル有人宇宙飛行サービス市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564789/manned-space-services）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが31.6%で、2031年までにグローバル有人宇宙飛行サービス市場規模は78.65億米ドルに達すると予測されている。
世界的な民間需要の拡大と政府宇宙計画の活発化により、市場は急成長段階にある。有人宇宙飛行サービスは単なる輸送手段にとどまらず、軌道上研究、宇宙観光、資源探査、宇宙製造といった多層的価値を提供し、周辺産業に新しい収益機会を創出する。デジタルツインや遠隔運用技術の進化は、宇宙滞在の安全性と効率を飛躍的に高め、ESG指標や脱炭素の要請にも応える次世代型宇宙経済の中核として位置づけられる。持続可能な宇宙利用に不可欠な技術基盤を形成しつつ、成長産業としての魅力を高めている点が特徴である。
図. 有人宇宙飛行サービス世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332894&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332894&id=bodyimage2】
図. 世界の有人宇宙飛行サービス市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
技術競争の最前線
LP Informationのトップ企業研究センターによると、有人宇宙飛行サービスの世界的な主要製造業者には、SpaceX、Axiom Spaceなどが含まれている。2024年、世界のトップ2企業は売上の観点から約83.5%の市場シェアを持っていた。SpaceXやAxiom Spaceが先行し、独自の再使用型ロケット技術、有人カプセルの信頼性、運用コスト削減能力で高い競争力を確立している。宇宙船設計のモジュール化や自律運用、AIによるミッション最適化などが急速に進展し、打ち上げ頻度の向上とコスト構造の変革を加速させている。主要企業は長期滞在型の宇宙居住施設や商業ステーション構想を相次ぎ打ち出し、サービス範囲は地球低軌道から月周回、さらには火星探査支援へと広がっている。高度な冗長設計と品質管理を伴う製造・運用能力が参入障壁となり、信頼性と供給安定性を兼ね備えた事業者が市場シェアを確保する構図が鮮明である。
