『「完璧」を信じる企業が陥る罠：2026年を見据えた危機管理体制の″不完全さ″と恒常的な見直し』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシス＆サイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2025年11月19日（水）11時00分～12時00分にて「「完璧」を信じる企業が陥る罠：2026年を見据えた危機管理体制の"不完全さ"と恒常的な見直し」セミナーを開催いたします。
申込みURL： https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_251119/
▼概要
企業の危機管理体制は「完成」することはありません。
デジタルテクノロジーの進化、社会の倫理観の変化、そして予測不能な炎上メカニズムの進化は、既存の対策を瞬く間に陳腐化させます。
本セミナーでは、「危機管理の罠」を解説します。そして、2026年に向けて企業イメージを守り続けるための「恒常的な見直しサイクル」と具体的な対策のアップデート戦略を提示します。
▼以下の方におすすめ
・経営層、役員、広報・IR部門の責任者・担当者
・法務・リスクマネジメント部門の責任者・担当者
・SNS運用、デジタルマーケティング部門の責任者・担当者
・既存の危機管理マニュアルや体制の見直しを検討している企業
▼セミナー概要
日時 ：2025年11月19日（水）11時00分～12時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_251119/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
