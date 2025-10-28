『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標（しるべ）―』メインストーリー「聖歌の未来 エピローグ」配信！「フィリアナ（CV：佐倉綾音）」「クリジェス（CV：井上麻里奈）」登場の“聖歌の未来フェス”開催
大好評配信中のスマートフォン向けマルチ・チェインシナリオRPG『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標（しるべ）―』では、2025年10月28日（火）より「聖歌の未来 エピローグ」の配信を開始します。
また、配信を記念して「フィリアナ（CV：佐倉綾音）」、「クリジェス（CV：井上麻里奈）」が新登場する“聖歌の未来フェス”を開催します。
『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標―』「聖歌の未来 エピローグ」ストーリー
義勇軍の活躍により、異神の脅威は去った。
ムジカたちが生み出した凶歌改め『祓えの歌』を得たクリジェスは、人々の生きる土地を取り戻すために動き始める。
またフィリアナとアリーチェが、アロルたちのいる“聖戦”騎士団に入団。
Ｙ．Ｇ．３２７の刻の侵略者への反撃体制は着々と進んでいた。
そんな中、異神を従えた謎の人物が現れる――
■「フィリアナ（CV：佐倉綾音）」、「クリジェス（CV：井上麻里奈）」が登場する“聖歌の未来フェス”開催！
開催期間：2025年10月28日（火）11:00 ～ 11月11日（火）10:59
「聖歌の未来 エピローグ」の配信にあわせ、聖歌の未来で活躍するキャラクターが登場する“聖歌の未来フェス”を開催します。
今回の“聖歌の未来フェス”では、約300年後の聖王国で魔導師としてムジカたちの凶歌研究に協力した「フィリアナ」と約300年後の聖王国の第一聖王女であり、次期聖王「クリジェス」が登場します。
フィリアナ、クリジェスは、「超共鳴必殺」や第５部以降に登場する一部のキャラクターが持つ「リーダーアビリティ」に加えて、リーダーアビリティが発動すると効果を発揮する「リーダーシンパシー」も持っていますので、ぜひチェックしてみてください。
▼獲得できる新SSRキャラクター
《Y.G.327》三ツ星の聖歌騎士 フィリアナ
（CV：佐倉綾音／ILLUST：HACCAN）
魔法使い（魔）SSR★★★★★
滅びに瀕した未来の聖王国へやってきたフィリアナ。聖歌を術式として捉え、魔導師としてムジカたちの凶歌研究に協力した。彼女の中で歌は新たな魔法として紡がれ、奏でられる。
《Y.G.327》第一聖王女 クリジェス
（CV：井上麻里奈／LLUST：文太）
騎士（斬）SSR★★★★★
滅びに瀕した未来の聖王国の第一聖王女であり、次期聖王。そしてこの時代の刻のクロニクルの管理者。その身に掛かる重圧に耐えかね、一時は守るべきものから目を背けていたが、今はもう迷うことはない。いや、迷ったとしても民のために踏みとどまり、その未来を守り抜くだろう。
▼“聖歌の未来フェス”のボーナス
※「SSR確定」ガチャを引くと、今回のフェスから登場するSSRキャラクターと必ず出会えます。
※「SSR交換ボーナス」とは、今回のフェスから登場するSSRキャラクターの中から好きなキャラクターを選んで入手することができます。基本的な仕組みは第１～２部酒場のものと同じものになります。
■10月30日（木）より、「オネット（CV：加藤英美里）」が登場する“「全自動魔導人形」登場フェス”を実施予定！
開催期間：2025年10月30日（木）11:00 ～ 11月6日（木）10:59
迷宮山脈で造られた機械の身体に、賢者の塔で更なる改良が加えられた「オネット」が登場する“「全自動魔導人形」登場フェス”を実施します。
オネットは、「超共鳴必殺」や第５部以降に登場する一部のキャラクターが持つ「リーダーアビリティ」に加えて、リーダーアビリティが発動すると効果を発揮する「リーダーシンパシー」も持っていますので、ぜひチェックしてみてください。
▼獲得できる新SSRキャラクター
全自動魔導人形 オネット
（CV：加藤英美里／ILLUST：hakus）
魔法使い（弓） SSR★★★★★
人間ではない身でありながら、誰よりも人間的に成長したオネット。迷宮山脈で造られた機械の身体に、賢者の塔で更なる改良が加えられている。歳を取らない自分に一抹の寂しさを覚えることもあるが、それも彼女の人間性ゆえにほかならない。
『チェインクロニクル 第５部 ―未来への導標―』とは＞
その冒険は世界の向こうへ――
進化を続ける王道スマホRPG「チェインクロニクル」は、
2025年7月26日にサービス12周年を迎えました。
現在、合計2,700万ダウンロードを超え、多くの方にプレイいただいています。
3,000万文字を超す圧倒的ボリュームのシナリオと、
1,700体以上の個性豊かなキャラクターが織り成す、
壮大な「チェインクロニクル」の物語。
年代記(クロニクル)を巡り、黒の軍勢と義勇軍の戦いを描く「第１部」と「第２部」。
新たな脅威「白き異形」との戦いが描かれる数年後の世界「第３部」。
新世界に飛び出した隊長と義勇軍の姿が描かれる「第４部」。
そして「第５部」では、時を超えて現れる新たな敵、新たな仲間たちとの物語が描かれます。
今始めると、最新ストーリーからもプレイ可能！
バトルは簡単操作で奥深い、爽快なタワーディフェンスバトル。
仲間たちと楽しくコミュニケーションできる「義勇軍本部」では、
お気に入りの仲間と親愛を深めて、豪華声優陣の親愛ボイスが楽しめます。
＜チェインクロニクル＞
名称：チェインクロニクル
ジャンル：マルチ・チェインシナリオRPG
対応OS：iOS／Android
