『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標（しるべ）―』メインストーリー「聖歌の未来 エピローグ」配信！「フィリアナ（CV：佐倉綾音）」「クリジェス（CV：井上麻里奈）」登場の“聖歌の未来フェス”開催

大好評配信中のスマートフォン向けマルチ・チェインシナリオRPG『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標（しるべ）―』では、2025年10月28日（火）より「聖歌の未来 エピローグ」の配信を開始します。

また、配信を記念して「フィリアナ（CV：佐倉綾音）」、「クリジェス（CV：井上麻里奈）」が新登場する“聖歌の未来フェス”を開催します。

『チェインクロニクル第５部 ―未来への導標―』「聖歌の未来 エピローグ」ストーリー

義勇軍の活躍により、異神の脅威は去った。

ムジカたちが生み出した凶歌改め『祓えの歌』を得たクリジェスは、人々の生きる土地を取り戻すために動き始める。

またフィリアナとアリーチェが、アロルたちのいる“聖戦”騎士団に入団。

Ｙ．Ｇ．３２７の刻の侵略者への反撃体制は着々と進んでいた。

そんな中、異神を従えた謎の人物が現れる――

■「フィリアナ（CV：佐倉綾音）」、「クリジェス（CV：井上麻里奈）」が登場する“聖歌の未来フェス”開催！

開催期間：2025年10月28日（火）11:00 ～ 11月11日（火）10:59

「聖歌の未来 エピローグ」の配信にあわせ、聖歌の未来で活躍するキャラクターが登場する“聖歌の未来フェス”を開催します。

今回の“聖歌の未来フェス”では、約300年後の聖王国で魔導師としてムジカたちの凶歌研究に協力した「フィリアナ」と約300年後の聖王国の第一聖王女であり、次期聖王「クリジェス」が登場します。

フィリアナ、クリジェスは、「超共鳴必殺」や第５部以降に登場する一部のキャラクターが持つ「リーダーアビリティ」に加えて、リーダーアビリティが発動すると効果を発揮する「リーダーシンパシー」も持っていますので、ぜひチェックしてみてください。

▼獲得できる新SSRキャラクター

《Y.G.327》三ツ星の聖歌騎士 フィリアナ

（CV：佐倉綾音／ILLUST：HACCAN）

魔法使い（魔）SSR★★★★★

滅びに瀕した未来の聖王国へやってきたフィリアナ。聖歌を術式として捉え、魔導師としてムジカたちの凶歌研究に協力した。彼女の中で歌は新たな魔法として紡がれ、奏でられる。

《Y.G.327》第一聖王女 クリジェス

（CV：井上麻里奈／LLUST：文太）

騎士（斬）SSR★★★★★

滅びに瀕した未来の聖王国の第一聖王女であり、次期聖王。そしてこの時代の刻のクロニクルの管理者。その身に掛かる重圧に耐えかね、一時は守るべきものから目を背けていたが、今はもう迷うことはない。いや、迷ったとしても民のために踏みとどまり、その未来を守り抜くだろう。

■10月30日（木）より、「オネット（CV：加藤英美里）」が登場する“「全自動魔導人形」登場フェス”を実施予定！

開催期間：2025年10月30日（木）11:00 ～ 11月6日（木）10:59

迷宮山脈で造られた機械の身体に、賢者の塔で更なる改良が加えられた「オネット」が登場する“「全自動魔導人形」登場フェス”を実施します。

オネットは、「超共鳴必殺」や第５部以降に登場する一部のキャラクターが持つ「リーダーアビリティ」に加えて、リーダーアビリティが発動すると効果を発揮する「リーダーシンパシー」も持っていますので、ぜひチェックしてみてください。

▼獲得できる新SSRキャラクター

全自動魔導人形 オネット

（CV：加藤英美里／ILLUST：hakus）

魔法使い（弓） SSR★★★★★

人間ではない身でありながら、誰よりも人間的に成長したオネット。迷宮山脈で造られた機械の身体に、賢者の塔で更なる改良が加えられている。歳を取らない自分に一抹の寂しさを覚えることもあるが、それも彼女の人間性ゆえにほかならない。

『チェインクロニクル 第５部 ―未来への導標―』とは＞

その冒険は世界の向こうへ――

進化を続ける王道スマホRPG「チェインクロニクル」は、

2025年7月26日にサービス12周年を迎えました。

現在、合計2,700万ダウンロードを超え、多くの方にプレイいただいています。

3,000万文字を超す圧倒的ボリュームのシナリオと、

1,700体以上の個性豊かなキャラクターが織り成す、

壮大な「チェインクロニクル」の物語。

年代記(クロニクル)を巡り、黒の軍勢と義勇軍の戦いを描く「第１部」と「第２部」。

新たな脅威「白き異形」との戦いが描かれる数年後の世界「第３部」。

新世界に飛び出した隊長と義勇軍の姿が描かれる「第４部」。

そして「第５部」では、時を超えて現れる新たな敵、新たな仲間たちとの物語が描かれます。

今始めると、最新ストーリーからもプレイ可能！

バトルは簡単操作で奥深い、爽快なタワーディフェンスバトル。

仲間たちと楽しくコミュニケーションできる「義勇軍本部」では、

お気に入りの仲間と親愛を深めて、豪華声優陣の親愛ボイスが楽しめます。

