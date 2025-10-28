H&M Moveから、スキーとアプレスキーを彩る機能的でエレガントなスキーウェアコレクションを発表

H&MH&M Move：<左> ウォーターリペレントスキースーツ \16,999、フラッフィレッグウォーマー \3,999

H&M Moveはスキーと、その後のゆったりとしたひと時であるアプレスキーにもマッチする新しいコレクションを発表し、現在展開中の第一弾と、第二弾の12月2日（火）はH&M公式オンラインストア（hm.com）にて限定発売します。ウィメンズ・メンズウェアとキッズラインの"ミニ ミー"も登場し、親子でコーディネートを楽しめるラインアップを揃えました。

スキー場仕様の機能性とエレガントなフィットが魅せる融合が、あなたの動きを美しく引き立てる、最も洗練されたスキーコレクションです。

キャンペーン・ページ :https://www2.hm.com/ja_jp/ladies/sport/new-in.htmlH&M Move：<左> スキーゴーグル \9,999、ウォーターリペレントスキースーツ \16,999、フラッフィレッグウォーマー \3,999 <中央> スキースーツ ThermoMove(TM) \24,999 <右> パッデッドスキージャケット ThermoMove(TM) \19,999

第一弾では彫刻的な襟が特徴のキルティングジャケットの他、ワークウェアに着想を得たアイテムやラグジュアリーなゴーグルやファーのレッグウォーマーなどのアクセサリー類も登場。

第二弾では、ハンズフリーで持ち運べるキャリーストラップ付きでメタリックスタッズをあしらったスキージャケットが登場。暖かく快適なキルティングライナーや、機能性とデザイン性を兼ね備えた存在感のあるスキースーツもラインアップします。

カラーパレットは、アルプスの山々の色彩を表現。深みのある紫、コーヒー豆のようなリッチなブラウン、淡いバーガンディ、そしてクリーミーなニュートラルカラーなど、組み合わせやすく洗練された色合いが揃います。

H&M Move：<右> ダウンパファースキージャケット ThermoMove(TM) \24,999、ウォーターリペレントスキースーツ \16,999、フラッフィレッグウォーマー \3,999

今回、スキーウェアのデザインのエキスパートであるデザインスタジオ「Grand Studio」と4度目のタッグを組み、コレクションを共同開発しました。

スキージャケットとパンツには、山岳地での安全性を高めるRECCO(R)リフレクターを内蔵。さらに、H&Mのオリジナル素材で動きのパフォーマンスを高める、StormMove(TM)、ThermoMove(TM)やFleece SoftMove(TM)を使用しています。

「今シーズンは、ゲレンデでもアプレスキーでも視線を集める、大胆なシルエット、機能的なディテール、そして高品質な素材を取り入れた、真にパフォーマンスを発揮するアイテムを目指しました」H&M MOVE デザイン責任者、マリー・フレドロス（Marie Fredros）

コレクション詳細

発売日：第一弾 発売中、第二弾 12月2日（火）

商品型数：ウィメンズウェア、メンズウェア、キッズウェア、アクセサリー

商品価格帯：3,999円～19,999円（税込み価格）

展開店舗： H&M公式オンラインストア（hm.com）