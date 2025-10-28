モブキャストHD、暗号資産ソラナ（SOL）を5,000万円超取得～バリデーター事業の早期稼働に向け、SOL保有体制を本格化～

株式会社モブキャストホールディングス

株式会社モブキャストホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：藪 考樹、以下「当社」）は、10月24日より暗号資産ソラナ（SOL）の取得・保有を開始し、10月28日時点で5,000万円超分のSOLを取得したことをお知らせいたします。

当社は、今後展開を予定しているソラナ・バリデーター事業の垂直立ち上げに向け、10,000 SOL規模の保有体制を早期に構築すべく、取得を段階的に加速してまいります。

5,000万円超分のSOLを取得。バリデーター事業に向け早期拡大へ

当社は、10月23日付で開示したSBIグループ傘下のBITPOINT社との業務提携に基づき、ソラナ・トレジャリー事業の推進を本格化しております。

現在、香港市場でソラナ現物ETFが承認され、北米市場でもETF承認への期待が高まるなど、グローバル市場においてソラナへの注目が一段と高まっています。

こうした市場環境を踏まえ、当社は戦略的なタイミングでSOLの保有量拡大を加速しております。

今後は、ソラナ・バリデーター事業をはじめとする各種ソラナ関連事業の垂直立ち上げを目指し、10,000 SOL規模の運用体制の構築を段階的に進めてまいります。

【取得実績】（2025年10月28日現在）

・ 取得日： 2025年10月24日、10月28日

・ 取得金額：5,000万円超

・ 保有数量： 1,735 SOL超

・ 取得コスト： 独自運用方針に基づき非公開

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報について

ソラナ・トレジャリー事業の最新情報や、国内外の Solana 関連のニュースを継続的に発信する目的で、公式 X アカウントを開設いたしました。ぜひご登録の上、最新情報をご覧ください。

▼モブキャスト HD ソラナ・トレジャリー事業 公式 X アカウント

https://x.com/SOL_Treasury_go

会社概要

会社名：株式会社モブキャストホールディングス

所在地：東京都渋谷区東一丁目26番30号

代表者：代表取締役CEO 藪 考樹

設立： 2004年3月

事業内容：IP投資育成事業

URL：https://mobcast.co.jp/

※本リリースに記載された内容は、将来の業績や株価に影響を与えるものではありません。

※本件による当社業績への影響は軽微であり、連結業績予想に変更はございません。