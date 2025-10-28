新規設定ファンド情報を「みんかぶ（投資信託）」に掲載〈New Face紹介 2025年9月〉
株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長 大谷 温仁）は、「みんかぶ（投資信託）」に、新規設定ファンド情報 「New Face紹介 2025年7月」を掲載しました。
【記事はこちら】
New Face紹介 2025年9月:投資信託 - みんかぶ（投資信託） (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/news/2042)
■NTTデータ・エービック執筆の記事について
投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、「みんかぶ（投資信託）」のニュースやレポート、コラムを執筆しています。
また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。
【NTTデータ・エービック執筆の記事一覧】
NTTデータ・エービック詳細情報 - みんかぶ（投資信託） (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/news/author/2)
■「みんかぶ（投資信託）」について
MINKABUは、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドが運営する、資産形成に関連する情報全般を提供する情報メディアです。MINKABUの「みんかぶ（投資信託）」は、国内外の投資信託の情報を提供するサイトです。
おすすめ銘柄やランキング、記事コラムなどで投資信託の選び方や動向を知ることができます。
【みんかぶ（投資信託）TOPページ】
みんかぶ（投資信託） - 国内外のファンド検索・おすすめ銘柄・ランキング・記事コラムなど情報満載 (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/)
株式会社NTTデータ・エービック
https://www.nttdata.abic.co.jp/
事業内容：
・金融商品の評価・分析および情報配信サービス
・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売
・金融マーケティングシステムのコンサルティング
資本金：3億2,312万円（2024年3月期）
代表者：大谷 温仁
創 業：1982年7月
住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階