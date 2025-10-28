【北九州市】売買・賃貸・管理を一括サポート、アンサー倶楽部×ルームが協業開始

株式会社アンサーホールディングス

株式会社アンサー倶楽部（本社：福岡県北九州市、代表取締役：三谷俊介）と株式会社ルーム（本社：福岡県福岡市、代表取締役：川島保）は、このたび戦略的協業を開始いたしました。これにより 2025年10月2日（木）より、株式会社ルームが運営する14店舗中、北九州市にある2店舗「リロの賃貸小倉店」を「アンサー倶楽部三萩野店」へ「リロの賃貸折尾店」を「アンサー倶楽部折尾店」へ店舗名を変更し営業を開始いたします。両社のリソースを統合した新たなサービス展開を推進してまいります。





協業の背景と目的 アンサー倶楽部は、北九州エリアを中心に賃貸、売買、管理、リフォームなど、住まいに関する総合的なサービスを提供しています。一方、ルームは「リロの賃貸」として全国規模のネットワークを展開する株式会社リロパートナーズのグループ会社として、高品質な賃貸仲介サービスを展開してまいりました。

本協業は、地域社会への更なる貢献と、お客様へ提供するサービスの質と幅の飛躍的な向上を目的としています。アンサー倶楽部の総合不動産事業ノウハウと、「リロの賃貸」のブランドが持つ優良な賃貸仲介サービスを融合させることで、賃貸・売買の垣根を超えたワンストップサービス体制を確立します。

アンサー倶楽部 三萩野店(株式会社ルーム)

香春口三萩野駅より徒歩３分、お客様専用駐車場完備！

賃貸マンション・アパートの仲介専門店！経験豊富なスタッフの丁寧な接客に定評があります。

店舗紹介→https://www.e-room.jp/shop/kokura/

アンサー倶楽部 折尾店(株式会社ルーム)

折尾駅より徒歩３分、お客様専用駐車場完備！

賃貸マンション・アパートの仲介専門店！明るく親切なスタッフの接客が人気のお店です。

店舗情報→https://www.e-room.jp/shop/orio/

協業による主な効果

■ 地域に根ざした安心感と信頼の向上

長年にわたり地域に密着してきた「アンサー倶楽部」ブランドに統一し、店舗拡大をすることで、地域での認知度と信頼性がさらに向上し、お客様の多様化する不動産ニーズに対応できる体制となります。また両社が積極的に情報を共有し、地域の特性を活かした質の高いご提案が可能となります。



■不動産オーナー様へのメリット拡大

協業による店舗拡大により、お客様との接点を最大化し、物件の紹介率を高めることができます。また売買やリフォームといった収益改善につながる提案力が向上します。これにより不動産オーナー様にとって、より多角的で安定的な資産価値向上に貢献することができます。



今後の展望

両社は、今回の協業を機に、それぞれの特性を活かし、お客様一人ひとりの暮らしを豊かにする「最適な住まい」と「安心の生活」を提供できる体制を強化してまいります。今後も地域社会、そしてお客様の発展に寄与するよう、事業展開を加速してまいります。

株式会社アンサー倶楽部 代表取締役三谷俊介

【代表三谷俊介のコメント】

この度、株式会社ルーム様との協業で地域の皆様へ、より良いサービスをお届けできる新体制となりました。時代とともに変化するお客様のライフスタイルに、私たちも柔軟に応え続けます。地域に根ざし、お客様に寄り添う。その想いを形にし、良質なサービスの提供に尽力してまいります。

■株式会社アンサー倶楽部

所在地：〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目15-46-1F

代表者：代表取締役 三谷俊介

設立：2000年6月

資本金：6,000万円

事業内容：不動産の売買・賃貸・管理・リフォーム・資産活用等

株式会社アンサーホールディングス（ 東京証券取引所TOKYO PRO Market上場）のグループ会社

アンサー倶楽部 サイト :https://answerclub.co.jp/アンサーホールディングス サイト :https://answerholdings.co.jp/

■株式会社ルーム

所在地：〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-25

代表者：代表取締役 川島 保

設立：2000年4月

資本金：1,100万円

事業内容：賃貸住宅の仲介・管理・売買等

株式会社リロパートナーズ（株式会社リログループ100%出資、東証プライム上場）のグループ会社

本件に関する問い合わせ先

株式会社アンサー倶楽部 広報 前田 啓美

TEL： 093-953-9927 mail： ansa-soumu@answerclub.co.jp