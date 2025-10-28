Matin Kimが aespa NINGNING（ニンニン）と共にウィンターシーズンキャンペーン「PLAYLIST」を24日からオープン！

株式会社 MUSINSA JAPAN

MUSINSA（ムシンサ）が日本国内の流通を担当する Matin Kim（マーティンキム）は、韓国ガールズグループ aespa（エスパ）の NINGNING（ニンニン）を日本・韓国アンバサダーに起用し、10月24日（金）より日本 2025 ウィンターシーズンキャンペーン「PLAYLIST」を展開します。

本キャンペーンでは、NINGNINGの「ウィンタープレイリスト」をコンセプトとした写真および動画のビジュアルを公開。NINGNINGが Matin Kim の今季ウィンターコレクションアイテムを実際に着用して登場し、ユニークなシーズンルックを日本の顧客に向けてご紹介いたします。

Matin Kim は、NINGNINGが持つクールなイメージがブランドの感性と高い親和性を持つと判断し、彼女をブランドアンバサダーに抜擢。NINGNINGはプライベートでも Matin Kim を愛用しており、今年8月には空港ファッションで Matin Kim のフルコーディネートを披露しています。この影響で、韓国では「ハングルロゴ ビッグアーカイブ トップ」のダークグレー色が全品完売を記録しました。当該商品は近々日本でも販売される予定です。

Matin Kim と NINGNINGによるウィンターキャンペーンは、第1弾が10月24日（金）、第2弾が11月5日（水）に公開されます。NINGNINGさんの着用アイテムは、日本のオンラインおよびオフラインストアの双方でご購入いただけます。

ニンニンさんの着用アイテム（一部）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71607/table/74_1_7f520d4860e3c88b59d169b497d194a8.jpg?v=202510280528 ]

(左から順に記載)

・ UNBALANCE QUILTED DOWN VEST FOR WOMEN IN BLACK : \31,174 (税込)

・ LAYERED POINT SLIM TOP IN CHARCOAL : \19,734 (税込)

・ LAYERED TEXTURE KNIT CARDIGAN IN GREY : \19,734 (税込)

・ WASHED CORDUROY WRAP SKIRT IN BLACK : \22,594 (税込)

・ RIBBON TIE KNIT BEANIE IN IVORY : \9,724 (税込)

・ GLOSSY QUILTING SMALL CHAIN BAG IN LIGHT GREY : \21,164 (税込)

・ BACK STRING POINT CHUNKY LONG BOOTS IN BLACK : \42,614 (税込)

・ DOUBLE POCKET QUILTING MINI BACKPACK IN BLACK : \24,024 (税込)

*価格はオフライン店舗での販売価格となります。オンラインストアは為替レートによって変動あり。

Matin Kim 渋谷店 限定イベント

東京・MIYASHITA PARK（ミヤシタパーク）2階に位置するMatin Kim 渋谷店では、今回のキャンペーンを記念し、店舗前面にNINGNING（ニンニン）のビジュアルラッピングが設置されます。ご来店のお客様を対象とした渋谷店限定イベントも実施中。当選者には、NINGNINGさんが着用したウィンターコレクションアイテムや直筆サインをプレゼントいたします。

・ aespa NINGNING着用アイテムプレゼントイベント (10月24日～11月13日)

・ ミッション1：期間中、渋谷店のNINGNINGキャンペーンビジュアルラッピングを撮影。

・ ミッション2：Matin Kim 日本公式Instagramアカウントをフォロー後、撮影したラッピング写真を

自身のInstagramアカウントにアップロード。

・ ミッション3：渋谷店でくじ引きに参加。

・ 当選者プレゼント：抽選で5名にNINGNING 着用アイテムを贈呈

（アイテムの詳細はInstagramアカウントにて後日発表)。

※公開アカウントのみ参加可能

・ aespa NINGNING 直筆サインプレゼントイベント (10月24日～11月13日)

・ ミッション1：渋谷店会員登録後、NINGNING着用アイテム(衣類)を1個以上購入。

・ ミッション2：Matin Kim 日本公式Instagramアカウントをフォロー。

・ ミッション3：渋谷店でくじ引きに参加。

・ 当選者プレゼント：抽選で6名に後日直筆サイン発送

（くじ引きチャンスは1人につき1回のみとなります。）

ブランドムービーについて

ブランドムービーは、「Ningning’s happy winter memories（ニンニンの幸せな冬の思い出）」というメッセージと共に始まります。温かいソファと穏やかな音楽が調和する空間で、Matin Kimのウィンターコレクションを身に纏い、自由に振る舞うNINGNINGを通じて、ブランドのダイナミックなエネルギーとユニークなムードが表現されています。

・ 映像公開日 : 10/23(木)

・ 公開チャンネル : Matin Kim JP インスタグラム 公式 (https://www.instagram.com/matinkim_magazine_jp/)

Matin Kimについて

MATIN KIM(マーティンキム)はトレンドを意識しながらも、着心地の良さを追求し、日常のどんなシーンにも馴染むようなファッション文化を目指すブランドです。 KIMMATINは、Matin Kimの自由なラフさをベースに新鮮なテイラーリングを加味した感覚的なハイエンドラインです。

MUSINSAについて

「MUSINSA（ムシンサ）」は、韓国を代表するファッションプラットフォームであり、韓国発のユニコーン企業の一つとして世界的に注目されています。中核となる「MUSINSA STORE」を中心に、ファッション系企業を支援するコワーキングスペース「MUSINSA STUDIO」など、多彩なサービスを展開しています。MUSINSA STOREは2022年にグローバルストアも開設し、日本を含む世界13地域でサービスを展開しています。2024年11月からマーティンキムとの総代理店契約を締結し、日本地域での流通を専任で担当しています。ファッション‧コミュニティ‧コマースを融合した独自のエコシステムを基盤に、韓国ファッションのグローバルな発展と新しいカルチャーの創造に取り組んでいます。