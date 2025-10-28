BtoB分野に特化したグローバルアクセラレーター “Alchemist Japan”第２回プログラムの採択企業が決定しました！

東京都

東京都では“Born Global”の理念の下、グローバルに活躍するスタートアップの輩出を目指し、独立行政法人日本貿易振興機構（以下「JETRO」という。）や内閣府、経済産業省等と連携して、海外のアクセラレーター※・投資機関等を誘致し、シード期のスタートアップ等を対象とした支援プログラムを東京で実施しています。

この一環として、数多くのスタートアップのエグジット実績を有するAlchemist Accelerator, LLCによる支援プログラム”Alchemist Japan”を展開しています。このたび第２回プログラムの採択スタートアップ９社が選定され、10月21日から約３か月間、グローバル市場を見据えたマインドセットやビジネスの磨き上げ等を共に学ぶアクセラレーションプログラムを開始しましたので、お知らせいたします。

※アクセラレーター：

スタートアップや起業家をサポートし、事業成長を促進することを専門とする団体・事業者

１ 採択スタートアップ

２ 今後のスケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52467/table/6225_1_142afa9bd7fca49cca9cd4cdfd6f3a41.jpg?v=202510280528 ]

・Alchemist Japanプログラム

令和７年10月21日（火曜日）～令和８年１月30日（金曜日）

・ショーケース（デモデイ）

令和７年12月９日（火曜日）

参加ご希望の方はこちらからご登録ください（投資家向け）

https://luma.com/3pcnnqcj

・Alchemist Acceleratorプログラム（シリコンバレー）

令和８年１月～

ショーケース（デモデイ）参加登録フォーム

【参考】

（Alchemist Accelerator, LLCについて）

- BtoBに特化したシードステージのスタートアップを対象にプログラムを展開するアクセラレーター- これまでに750社以上のスタートアップに投資し、70社以上のエグジットを支援

（”Alchemist Japan” プログラムの特徴）

- 参加スタートアップに対して出資も実施される「エクイティプログラム」（１社約10万ドル）- 採択されたスタートアップは、日本プログラム終了後にシリコンバレーで開催されるグローバル・プグラムへの参加資格を付与され、継続的な支援を実施- 東京都とJETROが協働し、内閣府等とも連携しながら、本プログラムを企画・誘致- Alchemistの日本での活動に当たっては、三菱地所(株)がパートナーとなり、日本を含むグローバルな投資家により出資を受けている

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」