ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～」本日開催！

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～」を本日開始いたしました。

■イベント「キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～」

開催期間：2025年10月28日（火）17:00～2025年11月10日（月）10:59

とある場所の、とある王国。

近衛騎士団長の銃兎と近衛騎士団の十四は、

王からザナク元辺境伯の屋敷の調査を依頼される。

「屋敷には怨霊が巣食っており、村人を取り殺している」という噂を聞き調査を怖がる十四。

そんな十四を引きずり引き続き調査を進める銃兎。

次に向かった教会で、異国の装いをした零と出会う。

自称・退魔師の零の力を借り、3人はザナク元辺境伯の屋敷へと足を踏み入れる――。

そこに待ち受けているのは、怨霊か、魔物か、はたまた――？

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【近衛騎士団長】入間銃兎」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【近衛騎士団長】入間銃兎は、イベントチケット(赤)を手に入れ「キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～ Gコレクト

▲SSR【近衛騎士団長】入間銃兎

開催期間：2025年10月28日（火）17:00～2025年11月21日（金）10:59

イベント期間中に同時開催されている「キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～ Gコレクト」では、「SSR【自称・退魔師】天谷奴零」「SSR【近衛騎士団長補佐】四十物十四」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【自称・退魔師】天谷奴零▲SSR【近衛騎士団長補佐】四十物十四

その他、イベント限定報酬カード「SSR【近衛騎士団長】入間銃兎」や「入間 銃兎」「天谷奴 零」「四十物 十四」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～ ログインボーナス

開催期間：2025年10月28日（火）17:00～2025年11月10日（月）10:59

イベント開催にあわせて、「キングズオーダー～近衛騎士団と退魔師～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■October ナゴヤ Gコレクト

開催期間：2025年10月1日（水）00:00～2025年10月31日（金）23:59

「SSR【in the silence】波羅夷空却」「SSR【in the silence】四十物十四」「SSR【in the silence】天国獄」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【in the silence】波羅夷空却▲SSR【in the silence】四十物十四▲SSR【in the silence】天国獄

▽ストーリーカードキャンペーン～二郎・乱数～

開催期間：2025年10月24日（金）00:00～2025年11月6日（木）23:59

新ストーリーカード「SSR【Workout】山田二郎」と「SSR【Workout】飴村乱数」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.2)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.2)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▽SUDDEN SCRATCH!!～オオサカ:ハート～

開催期間：2025年10月23日（木）00:00～2025年10月29日（水）23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、ヨコハマ・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】躑躅森盧笙」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。