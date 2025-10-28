高品質な樽生ビールを提供する飲食店TOP50を表彰する「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」10月28日(火)開催

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は高品質な樽生ビールを提供する店舗を表彰する「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」を10月28日(火)、BLUE NOTE PLACE(注1)で開催しました。

「THE PERFECT 黒ラベル AWARD」は当社規定の3C(注2)の品質基準を満たし、完璧な生ビールを目指す「ザ・パーフェクト黒ラベル」を取り扱う全国約6,300店 (注3)の中から、一定の基準を超えた飲食店様を「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025 STAR FAMILY」として認定します。さらにその中からお客様に生ビールの感動を伝えることができる特に素晴らしい50店を「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025 TOP50」として選出し、日頃の感謝の気持ちを込めて表彰しました。

「サッポロ生ビール黒ラベル」はこれからもさまざまなお客様接点で、感動の生ビール体験を提供し、飲食店様とともに外食市場の活性化に貢献していきます。

(注1) https://www.bluenoteplace.jp/

(注2)3Cについて

CREAMY：パーフェクト・クリーミー ミクロン単位のきめ細やかさにこだわった、口当たりのいいクリーミーな泡を7：3の黄金比率でお届けします。

CLEAR：パーフェクト・クリア ジョッキやタンブラーを徹底的に洗浄し、飲むたびにレーシングができるクリアな生ビールを実現します。

COLD：パーフェクト・コールド 味や香りといった黒ラベル本来の飲み飽きないうまさを追求し、グラスから樽、注出まで徹底した温度管理を行います。

(注3)2025年9月末時点

■概要

1.名称

「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025」

2.内容

当社規定の3C(注2)の基準を満たし、完璧な生ビールを目指す「ザ・パ

ーフェクト黒ラベル」を取扱う全国約6,300店(注3)の中から、お客様に感動を与えられる特に優秀な飲食店50店を「THE PERFECT 黒ラベル AWARD 2025 TOP50」として選出し、表彰を行う。受賞店は当社特設サイトにて公開。

https://www.sapporobeer.jp/beer/perfect/award/

3.受賞店

・北海道

居酒屋ほがら家、BISTRO Ｕ Keito、室蘭やきとり一平若草店



・青森県

志乃家



・岩手県

チャイニーズレストラン 花蓮



・宮城県

囲酒夜 月天洋



・福島県

炙り屋 銀ちゃん



・新潟県

餃子酒場 たまり家



・長野県

かこみ



・栃木県

odenBARだんだん



・埼玉県

イザカヤ TOMBO、食事処 秋田や、酒肆 元、養老乃瀧 蕨西口店



・千葉県

ごくりっ、大衆バル ＨＡＵＮＴ



・東京都

ステーキレストラン 炭屋、炭火やきとり 赤星、やきとり ひなもも、

居酒屋破竹、炉端と和酒と青森 あかきんぎょ、丸ノうち、鶏と魚と炭火焼き 燈、

アル・デンシャル丸の内by アルケッチァーノ グランスタ東京、大衆酒場BEETLE 五反田



・神奈川県

ＬＡＮＡ Ｂｅｅｒ、中国料理 梅華楼



・静岡県

金の字 本店



・富山県

ワイワイ居酒屋小糸



・岐阜県

炙り牛兵衛



・愛知県

天ぷらと日本酒 明日源



・三重県

串処 絆



・滋賀県

Kitchen RIZUKI、やきとり和房 宵一



・京都府

旬彩酒房 夢商人



・大阪府

フライドキッチン 酎介君、ヨコボリ、板前焼肉一笑 靭本町本店



・和歌山県

食菜屋 よぉゆぅわ



・兵庫県

炭小家けいびん、食堂 勿ノ怪、鉄板バル ＲＡＧＯＵＴ（ラグー）



・広島県

廻船酒蔵 ベッチャーの胃ぶくろ



・愛媛県

ゆかたまこあた

・長崎県

炭火串焼 恕家



・福岡県

焼とり かい華、博多 一梅、TETE



・宮崎県

居酒屋 談志



・鹿児島県

半魚人



■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生した、本年で発売から49年目を迎えるロングセラーブランドです。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランスと、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/



【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800