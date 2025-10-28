【世界初公開】BYDのEVトラック「T35」がトレーラーサウナに　水風呂はkokolo sauna(R)の《Hagoromo1s》を採用

INSIGHT WORKS株式会社

サウナブランド「kokolo sauna(R)（ココロサウナ）」（運営：INSIGHT WORKS株式会社、本社：横浜市、代表取締役：堀雄太）のチラー水風呂《Hagoromo1s》が、中国の電気自動車（EV）メーカー 「BYD JAPAN株式会社」（以下、BYD）のトレーラーサウナに採用されました。

トレーラーサウナのベースとなるのは、BYDが開発した新型EVトラック「T35」。

本展示で世界初公開となる車両です。

JAPAN MOBILITY SHOW 2025のメインビジュアル＝公式サイト（https://www.japan-mobility-show.com/）より

10月29日（水）＜※1＞～11月9日（日）に、東京ビッグサイトで開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2025（ジャパンモビリティショー）」に出展されます。

BYDのブースは、東展示棟1階（東4・5・6ホール）に設置される予定です。

＜※1＞10月29日はプレスデーです。一般のお客様は入場いただけません。

■ 世界初公開 BYDの新型EVトラック「T35」とは

BYDのEVトラック「T35」をベースにしたトレーラーサウナ

世界初公開となるEVトラック「T35」は、BYD独自の最先端技術を搭載し、日本市場での使用を想定した設計となっています。

会場では、アルミバン仕様と平ボデー仕様の2モデルが公開されます。

■ 新しいEV体験 「移動型サウナ」との親和性

BYDのEVトラック「T35」をベースにしたトレーラーサウナに「Hagoromo1s」が採用された

近年、自然と調和した「モバイルサウナ」文化が注目を集めています。

電気自動車（EV）の電源を活用することで、移動先でもサウナストーブや水風呂チラー（冷却装置）を稼働させることが可能に。どこでも本格的な「ととのい体験」を再現できます。

トレーラーサウナの入り口

EVの新しい価値を示す「移動するサウナ」「ととのう旅」として、次世代のモビリティ文化を提案します。

エネルギーの自立性と快適性を兼ね備えた、まさに“未来のモビリティ・ウェルネス”を体感できる展示です。

■ 展示概要

■ 製品紹介：kokolo sauna(R)《Hagoromo1s》

採用された水風呂「Hagoromo1s」左[表: https://prtimes.jp/data/corp/44341/table/51_1_3409521e0036a8cde115587db78496ab.jpg?v=202510280528 ]会場マップ＝BYD特設ページ（https://byd.co.jp/e-life/event/jms2025/byd-auto-japan/）よりBYDのブースイメージ＝BYD提供▼ コンパクトなボディに、本格的な冷却性能

《Hagoromo1s》は、従来製品より一回り小型なボディで、家庭や都市型ホテル、スモールサウナ施設にフィットする設計です。

シングル水温（10℃未満）を安定して実現できる高性能チラー（冷却循環ユニット）を搭載しています。

コンパクトなボディの本格派水風呂「Hagoromo1s」＝横浜市・山手のkokolo sauna(R)ショールームで■ 代表コメント

kokolo sauna(R) 代表 堀 雄太

「電気自動車がもたらす新しい体験価値として、『どこでもサウナに入れる』という夢のようなシーンを形にできることを嬉しく思います。

サウナはこれから、建物の中だけのものではなく、『旅に連れていける体験』になる。そんな未来を感じていただける展示です。」

本件に関するお問い合わせ先

kokolo sauna本部（INSIGHT WORKS株式会社内）

TEL：045-517-1330（代表：堀）

E-Mail：info@kokolosauna.com

URL：https://kokolosauna.com/

会社概要

社名：INSIGHT WORKS株式会社（kokolo sauna運営）

代表者：代表取締役 堀 雄太

所在地：神奈川県横浜市金沢区富岡東1丁目

設立：2017年1月20日

事業内容：サウナ製品の企画・販売、許認可認証代行

企業URL：https://insightworks.co.jp/