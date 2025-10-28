アトピー性皮膚炎市場規模、シェア、調査レポート、成長予測および主要製造業者 2025-2035
KDマーケットインサイトは、『アトピー性皮膚炎市場の将来動向と機会分析 ― 2025年から2035年』というタイトルの市場調査報告書を発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための資料となります。本調査では、KDマーケットインサイトの研究者が一次および二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、そして市場参入（GTM）戦略の理解を行いました。
世界のアトピー性皮膚炎市場に関する調査報告によると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.6％で成長し、2035年末までに市場規模が426億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は203億米ドルの収益と評価されています。
アトピー性皮膚炎市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、製造業者および将来展望
市場概要
アトピー性皮膚炎市場は、慢性的な皮膚疾患の増加、皮膚科医療に対する意識の高まり、そして革新的な生物学的製剤や標的療法の導入により、世界的に大きな成長を遂げています。アトピー性皮膚炎（AD、湿疹とも呼ばれる）は、かゆみ、発赤、再発性の炎症を特徴とする慢性炎症性皮膚疾患であり、成人だけでなく特に小児に多く見られます。
免疫の異常調節、遺伝的素因、環境要因などの免疫病理学的理解が進むことで、精密医療（プレシジョンメディシン）に基づく治療法の開発が進展しています。従来の副腎皮質ステロイドや免疫抑制剤などの治療法は、生物学的製剤や小分子阻害薬、先進的な外用製剤などによって補完または置き換えられつつあり、より高い有効性と安全性を実現しています。
世界的には、診断率の上昇、医療費支出の増加、皮膚科研究の進歩を背景に、患者中心の治療アプローチが採用されています。また、非侵襲的治療法、デジタル皮膚健康プラットフォーム、パーソナライズドスキンケアの需要の高まりも、この分野のイノベーションを推進しています。
市場規模とシェア
アトピー性皮膚炎市場は、世界の皮膚科治療分野の中でも重要な位置を占めています。特に、環境の変化や都市化による生活習慣の変化により、アレルギー性・炎症性疾患の発症率が上昇しており、市場の拡大を後押ししています。
北米およびヨーロッパが市場をリードしており、強固な医療インフラ、償還制度、そして生物学的製剤の早期導入が成長の主要要因です。一方、アジア太平洋地域（日本、中国、韓国など）では、皮膚科医療へのアクセス改善、認知度向上、新薬臨床試験の進展により、急速な成長が見られます。
特に日本では、大気汚染、食生活の変化、遺伝的要因に関連してアトピー性皮膚炎の症例が増加しています。同国の市場は、免疫調整薬や外用製剤に関する先進的な研究によって支えられています。
また、デュピルマブ（Dupixent）、トラロキヌマブ、レブリキズマブなどの生物学的製剤や、アブロシチニブ、バリシチニブ、ウパダシチニブなどのJAK阻害剤の普及により、治療パラダイムが変化しています。これらの標的療法は、副作用を抑えつつ長期的な疾患コントロールを可能にし、治療の幅を拡大しています。
成長要因
アトピー性皮膚炎の有病率上昇：特に小児や若年層における湿疹の増加が治療需要を促進。
