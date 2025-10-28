【熊本】活き車エビ「やまと車海老」の出荷スタート日決定｜11/2熊本市内飲食店で活き車エビ販売会開催

株式会社クリエーションWEB PLANNING

株式会社クリエーション WEB PLANNING（本社：熊本県天草市、代表：深川沙央里、以下CWP）は活き車エビの自社ブランド「やまと車海老」の出荷スタートを記念して、2025年11月2日(日)に熊本市内の飲食店で販売会等のイベントを開催します。

活き車エビの出荷は当初12月からを予定していましたが、外気温が下がり想定よりも早く活き車エビの出荷に適した環境が整ったため、11月初旬から順次出荷を開始することとしました。

イベントは、初出荷を記念して開催。活き車エビと旬のひおうぎ貝の販売会を実施します。販売会場で購入した海鮮は当社運営の飲食店「そざい家ナデシコ」にお持ち込みいただき、おどり食い・酒蒸し・炭火焼などでお楽しみいただけます（イベント当日限定調理サービス）。その他、出張ワインバーとらみ とのコラボ企画もご用意しております。

イベント概要

やまと車海老の出荷スタートを記念して、活き車エビの販売会および持ち込み調理サービス、コラボ企画を実施します。

・活き車エビとひおうぎ貝の販売会

▼販売会場

和酒Bar K.MIYAMOTO（熊本県熊本市中央区南坪井町2-17）

▼販売内容／価格

・活き車エビ：1尾100円

・ひおうぎ貝：1枚200円

※数量限定・売り切れ次第終了

※購入した海鮮を「そざい家ナデシコ」にお持ち込みいただくと、おどり食い・酒蒸し・炭火焼などの調理も承ります（当日限定サービス）

【持ち込みサービス店舗情報】そざい家ナデシコ

住所：熊本県熊本市中央区草葉町2-23

電話：070-9243-4114

営業時間：月、火、金～日、祝日、祝前日

17:00～23:00 （料理L.O. 22:30 ドリンクL.O. 22:30）

Instagram：https://www.instagram.com/sozaiya_nadeshiko/

・【コラボ企画】出張ワインバーとらみ × 和酒Bar K.MIYAMOTO × やまと車海老

コラボ企画として、和酒Bar K.MIYAMOTOにおいて、「90分ワイン飲み放題＋バーベキューコース」をご提供します。

▼90分ワイン飲み放題＋BBQコース

お食事内容：車海老5尾、ひおうぎ貝2枚、鯛カマ1個

料金：おひとり様5,000円（税込）

▼開催場所

和酒Bar K.MIYAMOTO（熊本県熊本市中央区南坪井町2-17）

持続可能な養殖手法で育てたブランド車海老「やまと車海老」、11/4出荷スタート

当社ブランド「やまと車海老」は、環境と人にやさしい、持続可能な養殖手法で育てたブランド車海老です。センシング機器の導入により車海老にとって最適な環境をつくってきただけでなく、より環境負荷を抑えた給餌等を行ってきました。また、出荷時には少量ずつ収獲した低ストレス状態の車エビを、荷捌き所ですぐに冬眠状態にし、一尾ずつ丁寧に箱詰めしています。梱包材には、極力自然に還る紙製の素材（保温性を高めた二重構造の段ボール等*）を使用しています。

「やまと車海老」の出荷は11月4日からスタートし、出荷に適した気温等が続く1月末頃まで*の限定商品になります。

*東北や沖縄などの一部の地域への発送は、外気の低温・高温を遮断するために、発泡スチロール等に入れてクール便等を使用する場合もあります。

*出荷期間は気候等の環境によって前後する場合があります。

ShopAMAKUSA【楽天】にて、注文の受付を開始しております。

Shop AMAKUSA :https://www.rakuten.co.jp/shopamakusa/

株式会社クリエーションWEBPLANNINGについて

天草にいながら世界中に張りめぐらされた情報網をとおして、 地域に必要な情報をキャッチし、 創造性ゆたかな仕事をプラニング・実行する企業として2013年10月に創業。

網元の娘として生まれ育ち、現在は5児の母でもある代表の深川沙央里は、「生産者が安心して生産活動を続けられる天草」「女性が安心して生活できる天草」を目指す。現在「車エビ養殖事業」「通販・卸事業」「加工事業」「講演・コンサルティング事業」「持続的な外食事業」を展開中。

【会社概要】

社名：株式会社クリエーション WEB PLANNING（CWP）

本社所在地：熊本県天草市楠浦町3237-2

代表取締役：深川沙央里

事業内容： 車エビ養殖、加工、通販、外食、コンサルティング等

設立： 2013年10月

HP：https://cwp-jp.com/

【CWP代表プロフィール】

深川 沙央里（ふかがわ さおり）

1981年熊本県天草市牛深町生まれ。網元の家に育ち、2009年に車海老養殖家に嫁ぐ。2013年、地域特産品を扱うECサイト運営会社としてCWPを設立。5児の母。農林水産祭「水産部門」「女性活躍部門」で日本農林漁業振興会会長賞W受賞。農林水産大臣賞受賞。水産政策審議会 企画部会・漁港漁場整備部会 特別委員。著書「2男3女のシンママ社長、水産女子の先駆けとなる」（PHPエディターズ・グループ）。