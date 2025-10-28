持続可能で清潔な未来へ――医療用不織布市場、7.3%成長で73.64億米ドル突破！
医療現場での使用に最適
医療用無織布は、医療分野で広く使用される重要な材料であり、その独自の特性から多岐にわたる用途を有している。無織布とは、繊維が織られていない、または編まれていないが、物理的に結びつけられている布であり、高い柔軟性、軽量性、通気性、さらには優れた安全性が求められる医療用途において特に重宝されている。この素材は、高純度性、反応性、安全性、環境調和性など、厳格な基準を満たしており、消毒・清潔保持が求められる医療現場において必要不可欠である。さらに、環境への負担を軽減するための持続可能な素材としての進化も求められており、製造技術や材料技術の革新が重要な役割を果たしている。
産業との密接な関連性と市場の広がり
医療用無織布は、医療機器や衛生用品だけでなく、化学、電子、建材、さらには自動車産業など、多様な産業との関連が深い。特に化学産業では、高性能フィルターや吸収材、電子産業では高精度な拭き取り材としての利用が進んでおり、医薬品の包装や注射器のカバーなど、あらゆる医療分野において活躍している。社会的な健康課題に対応するため、感染症対策や医療品質向上を目指した製品の需要は今後も増加し、医療用無織布の市場拡大に大きな影響を与える。特に、パンデミック後の衛生管理意識の高まりが、今後の需要を一層押し上げる要因となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル医療用不織布市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/302003/non-woven-medical-textiles）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.3%で、2031年までにグローバル医療用不織布市場規模は73.64億米ドルに達すると予測されている。この成長を支える要因として、医療機器や衛生用品の需要増加が挙げられる。海外市場とのギャップを埋めるためには、地域別のニーズに応じた製品ラインアップの強化が必要であり、各地域の政策や法律が市場に与える影響を踏まえた戦略が求められる。特に、環境規制や医療安全基準の強化が進む中で、企業はこれらの要素を取り入れた製品開発を進め、グローバル市場での競争力を高めていく必要がある。
図. 医療用不織布世界総市場規模
図. 世界の医療用不織布市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、医療用不織布の世界的な主要製造業者には、Magnera、Freudenberg、Ahlstrom、Fitesa、Kimberly-Clark、DuPont、Toray、Uniquality & Kingsafe、Nbond、Asahi Kaseiなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約36.0%の市場シェアを持っていた。医療用無織布市場は、現在も激しい競争の中で進化を遂げている。主な競争優位性は、製品の性能、コスト効率、供給の安定性、そして高い技術障壁にある。これらの大手企業は、技術革新を積極的に行い、品質の向上とコスト削減を同時に実現している。特に、無織布の製造技術における革新が進んでおり、より軽量で高機能な製品を提供することで、競争力を強化している。
グローバル市場での成長機会
医療用無織布市場の将来において、最も注目すべきは、持続可能性の向上とデジタル化の進展である。無織布のモジュール化や脱炭素化、さらには環境に配慮した製品設計が進む中で、企業は新たな成長軸を模索している。デジタル技術を活用した製造過程の効率化や、ESG（環境・社会・ガバナンス）対応を強化することが、企業にとって重要な方向性となるだろう。特に、ESG対応が企業戦略において重視される中で、環境負荷を低減するための製品開発が期待される。市場の成長を支えるためには、技術革新だけでなく、社会的なニーズに対応した製品開発が重要となり、これにより企業は競争優位性を確保できる。
