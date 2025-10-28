アナログレコードを聴いてみたいZ世代の皆さんに読んでほしい、フリーマガジン「はじめてのアナログプレーヤー」vol.02。大手レコードショップ・家電量販店で2025年10月28日（火）より配布開始

株式会社音元出版フリーマガジン「はじめてのアナログプレーヤー」vol.02の表紙

株式会社音元出版（東京都千代田区、代表取締役風間雄介）は、アナログレコードを聴いてみたいZ世代の皆さんに読んでほしい、フリーマガジン「はじめてのアナログプレーヤー」vol.02を、2025年10月28日(火)より配布開始いたしました。ディスクユニオン、HMV、タワーレコード、FACE RECORDSなどのレコード店のほか、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、e☆イヤホン、蔦屋家電などの店頭にて、順次配布予定です。

スマホをタップするだけで音楽を聴ける今、アナログレコードに惹かれてしまう、でも、まだプレーヤーは持っていない。「はじめてのアナログプレーヤー」は、そんなZ世代の皆さんに向けたフリーマガジン。アナログプレーヤーの存在とともに、その選び方やレコードの聴き方を知って欲しい思いで、2024年10月に配布して大好評のvol.01に続き、vol.02を制作しました。

店頭での冊子の無料配布のほか、スマホで読める無料のPDF版もご案内しています。音楽をレコードで楽しんでみたい皆さん、ぜひお手に取ってご覧ください。

「はじめてのアナログプレーヤー」vol.02 コンテンツご紹介

◼︎巻頭特集シンガーソングライター水咲加奈、ビートルズのレコードに出会う

シンガーソングライターの水咲加奈さんが、プレーヤーでレコードの再生を体験（Photo by amigraphy）

「先日京都へ旅行した時、清水寺近くのレコードショップでビートルズがかかっていて、ふらりと入って、『リボルバー』のレコードを買ってしまったんです。1976年の日本プレス盤で、5,000円もしました」――近年、友達の影響で聴き始めて、ビートルズが大好きになっていたシンガーソングライターの水咲加奈さん。「お店の人がその場でプレーヤー、アンプ、ヴィンテージのスピーカーを使ってかけてくれた途端、音の奥行きにパンチされてしまいました（笑）」

・いろいろなアナログプレーヤーを体験

編集部はそんな水咲さんに、まずはそれだけでも聴けるポータブル・アナログプレーヤーに、グレードアップとして“外付け”のスピーカーを組み合わせて『リボルバー』を聴いていただきました。

次はアナログプレーヤーも“据え置き”へとグレードアップ。アナログプレーヤー、いろいろあるけれど何が違うの？ メーカーが違う、グレードが違う、それによって価格が違う、というのはなんとなくわかるけれど……という疑問に答えて、今回はオーディオテクニカ「AT-LP60XBT」、ティアック「TN-400BT-X」、レガ「Planar1 mk2」という3台を用意して、機能面、素材、作りについて解説しています。さらに水咲さんに、3台それぞれで『リボルバー』を試聴いただきました。機器の持ち味や再現力の違いを、水咲さんがどんな風に感じたかにご注目。

◼︎レコード周りの基本解説

・レコードの扱い方

レコード盤の持ち方、ジャケットへのしまい方、針の降ろし方、お手入れ方法などなど、音の信号が刻まれたレコード盤の扱いには作法が必要です。その基本を、編集部が解説しました。

・Q&A

レコード再生にまつわる疑問を、レコード盤から音が鳴るのはなぜかといったそもそも論から解消します。オーディオ評論家の小原由夫先生にご回答いただきました。

◼︎アナログプレーヤー・カタログ

1万円台から15万円前後までの入門向けアナログプレーヤーを一覧にしたお買い物ガイド。レコード再生に必須のフォノイコライザーが内蔵か否か、カートリッジ交換が手軽なユニバーサルアームか否かなどなどを、アイコンにして示しました。各プレーヤーの特長をひとことコメントで紹介しています。

「はじめてのアナログプレーヤー」vol.02 ご入手について

●冊子無料配布のご案内

ディスクユニオン、HMV、タワーレコード、FACE RECORDSなどのレコード店のほか、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、e☆イヤホン、蔦屋家電などの大手レコードショップ・家電量販店の店頭で冊子が無料で配布されます。＜2025年10月28日(火)より順次＞

●送料お客様ご負担にて冊子お届けのご案内

送料手数料のみお客様のご負担にて、冊子を直接お届けしております。音元出版のショッピングサイト「PHILE WEB.shop」内のご注文ページをご覧ください。

PHILE WEB.shop https://phileweb.shop

本誌ご注文ページ https://phileweb.shop/magazines/pdf/-vol2202510-/

●PDF版無料ダウンロードのご案内

スマートフォンでもお読みいただけるPDF版をご用意しています。音元出版のショッピングサイト「PHILE WEB.shop」にて無料でダウンロードいただけます。

PHILE WEB.shop https://phileweb.shop

PDF版ダウンロードページ https://phileweb.shop/magazines/pdf/eban2025/

雑誌情報

誌名：はじめてのアナログプレーヤー vol.02

発行：2025年10月28日（火）

価格：無料

判型：B5判変形(257mm×179mm)

刊行形態：フリーマガジン 不定期刊行

発行：株式会社音元出版

編集長：野間美紀子

※大手レコード店・家電量販店店頭にて冊子を無料配布。音元出版のショッピングサイト「PHILEWEB.SHOP(https://phileweb.shop)」でも、ユーザーご登録の上、お客様の送料ご負担による冊子のお届け、PDFの無料ダウンロードをご利用いただけます。

