夢いっぱい、お腹いっぱい！サンタクロースに会える至福のクリスマスビュッフェを開催

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

『サンタさんに会えるクリスマスビュッフェ2025』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2025/santa-buffet/

ホテルニューオータニ幕張では、サンタクロースから直接クリスマスプレゼントを手渡ししてもらえる『サンタさんに会えるクリスマスビュッフェ2025』を2025年12月13日（土）・14日（日）に開催いたします。

憧れのサンタクロースからプレゼントを手渡しでもらえる！

お子さまにとって、プレゼントがもらえるクリスマスは誕生日と同じくらい特別な日。「サンタさんからプレゼントをもらいたい！」そんな可愛らしい願いが叶うイベントをクリスマスに先駆けて開催いたします。当日は、外国人サンタクロースが直接プレゼントを手渡しする“プレゼンターサービス” や記念撮影、サンタクロースとのおしゃべりもでき、まさに感動もの！忘れることのない特別なひとときをお届けいたします。

※プレゼントは各自でご用意いただき、ビュッフェ当日にプレゼント受付カウンターにお預けください。

没入感たっぷりの“サンタルーム”でリアルな演出も。

プレゼントをお渡しするお部屋は、食事会場とは別のお部屋をご用意。お子さまにとっては、これからサンタさんに会えるんだ…という嬉しさととともに、ちょっとした緊張感も高まることでしょう。いざ、お部屋に入ると、サンタチェアに腰掛けたサンタクロースが待っているほか、サンタさんがいつも過ごしている空間をイメージして、大きなツリーやクリスマス装飾など、思わず没入してしまう空間が広がります。お子さま1人1人の名前も呼んでくれるサンタクロースの温かなぬくもりとおもてなしでお迎えいたします。

ホテル伝統のローストビーフ＆クリスマスケーキでお腹も心も満たされる！

ホテル伝統のローストビーフいちごのショートケーキ

お食事メニューには、色とりどりのオードブルに海老フライ、ハンバーグ、シェフパティシエ特製スイーツに、お子さまに人気のチョコレートファウンテンなど、クリスマスならではのメニューをビュッフェスタイルでご用意いたします。一番のおすすめは、低温で時間をかけてじっくりと焼き上げるニューオータニ伝統の「ローストビーフ」。肉の旨みを閉じ込めて、余分な脂を落としながらジューシーに焼き上げたやわらかなお肉を、シェフが目の前でカットします。大人もお子さまもご満足いただけるバリエーション豊富なメニューを存分にご堪能ください。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

『サンタさんに会えるクリスマスビュッフェ2025』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/event/2025/santa-buffet/

［日時］2025年12月13日（土）・14日（日）※但し、12月14日は2部で終了。

《1部》11:00 プレゼントお預かり時間： 10:20～10:50

《2部》13:30 プレゼントお預かり時間： 12:50～13:20

《3部》17:00 プレゼントお預かり時間： 16:20～16:50

《4部》19:15 プレゼントお預かり時間：18:30～19:00

［場所］シェルハウス（ガーデンスペース）

［料金］大人\15,000／小学生\7,500／幼児（4～6歳）\5,000（1～3歳）\3,000

※料金には、ビュッフェ、ソフトドリンクフリー、プレゼンターサービス、税金・サービス料が含まれます。

※プレゼントや撮影用カメラはお持ちください。

※ご予約は11月4日（火）12:00よりインターネットにて承ります。

ニューオータニクラブ会員は11月1日（土）12:00より受注開始。

［お問合せ］Tel: 043-299-1620（レストラン予約直通 10:00～17:00）