カナダのオルタナティブ・ロックバンド、ザ・ストランベラス（The Strumbellas）が最新EP『Burning Bridges Into Dust』をリリース

カナダのオルタナティブ・ロックバンド The Strumbellas（ザ・ストランベラス） が、最新EP『Burning Bridges Into Dust』を Glassnote Records よりリリース。本作は、より壮大で生々しく、人間的なサウンドスケープを描き出す全6曲で構成され、バンドにとって新たな芸術的再生の瞬間を刻む作品となっている。



プロデュースを手がけたのは、グラミー賞ノミネート経歴を持つ Chad Copelin（チャッド・コペリン）。ザ・ストランベラス特有の「カタルシスと希望の融合」を核に、より大胆で陰影あるサウンド、そして揺るぎない感情表現を追求している。高揚感あふれるアンセム「Skin Of My Teeth」、内省的なリズムが印象的な「Maybe It’s Me」、そして力強い生命力を感じさせる「Hard Lines」まで──このEPは、不確かな時代にあっても夢を抱き続けることの痛みと美しさ、その両方を音に込めている。



The Strumbellas - Hard Lines


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lXriiUJyA7M ]


フロントマン、Jimmy Chauveau（ジミー・ショヴォー）の情熱的なボーカルと、バンドが持つフォークの温かさとオルタナ・ロックのエネルギーが融合した独自のスタイルを軸に、『Burning Bridges Into Dust』はより深みのあるシネマティックなサウンド領域へと拡張。



EPのリードトラック「Hanging Out In My Head」は、止まらない思考の渦と共存する苦しみをテーマにした楽曲。軽快なバンジョーとグルーヴィーなリズムが織りなすサウンドの中に、“心のざわめきと共に生きる希望”が込められている。



バンドは同曲について次のようにコメント：


頭の中で同じ考えを何度も何度も巡らせてしまうことについての曲なんだ。自分の中の批判的な声と終わりのない対話を続けるようなもの。でも、その中でも生きていくことを学ぶ--そんな思いを込めています。




Photo Credit: Stephanie Montani


2008年の結成以来、ザ・ストランベラスは心に響く歌詞とシンガロング必至のメロディで知られ、JUNO賞を2度受賞。代表曲「Spirits」は世界中で大ヒットし、トリプル・プラチナ認定を獲得。複数の国でゴールドディスクに輝き、総ストリーミング数は11億回を突破。さらに、Billboard Alternative Airplayチャートで1位を獲得し、iHeartRadio Music Awardの「Best New Rock/Alternative Rock Artist」賞も受賞。米人気テレビ番組『Jimmy Kimmel Live!』『The Late Show with Stephen Colbert』『Late Night with Seth Meyers』にも出演するなど、その勢いは止まらない。



このたびEP『Burning Bridges Into Dust』で新たな章の扉を開いたザ・ストランベラス。そこには、脆さやたくましさ、そして「夢はまだ掴む価値がある」という揺るぎない信念が燃えている。


海外メディアも絶賛

「勝利の帰還」（Live in Limbo）


「ヒットメーカー」（Billboard）


「グラミー級の作品」（Forbes）


「笑顔とシンガロングが溢れる」（The New York Times）


「オルタナ・ロックとカントリーの最前線」（Pollstar）


「音楽は人を動かし、鼓舞する」（Goldmine）


「キャッチーさと音楽的複雑さの両立」（RIFF Magazine）



リリース情報

The Strumbellas（ザ・ストランベラス）


EP『Burning Bridges Into Dust』配信中


配信リンク：https://strumbellas.lnk.to/burningbridgesintodust


レーベル：Glassnote Music LLC







Tracklisting


- Hard Lines
- Hanging Out In My Head
- Take Me Down
- Skin Of My Teeth
- Maybe It's Me
- Come Back Around


■Music Videos:


「Come Back Around (Official Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=3eLGgmIkj8s


「Skin of My Teeth (Official Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=V77xYaBf36Y


「Maybe It's Me (Official Lyric Video)」https://www.youtube.com/watch?v=765BCx2c99A


「Hard Lines」https://www.youtube.com/watch?v=lXriiUJyA7M



■Follow The Strumbellas:


YouTube: https://www.youtube.com/@TheStrumbellas


Instagram: https://www.instagram.com/thestrumbellas/


X: https://x.com/thestrumbellas


Facebook: https://www.facebook.com/thestrumbellas


TikTok: https://www.tiktok.com/@thestrumbellas




