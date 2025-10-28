お客様の声から登場。水道に取り付けるだけの純水器の交換用フィルター『水シミZERO　フィルタータンク4本セット』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『水シミZERO フィルタータンク4本セット』を10月27日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで販売します。

本製品は、水道に取り付けるだけで純水をつくれる純水器「水シミZERO」専用のフィルターです。

フィルターの寿命（※付属のTDSメーターで計測可能）が来た際に、タンクごと交換するだけで、再び新品同様の純水精製能力が蘇ります。

「水シミZERO」は発売以来、多くの愛車家の皆様からご好評をいただいてまいりました。

一方で、本製品は水道水に含まれる不純物をフィルターで除去する仕組み上、精製できる純水の量には目安（※地域や使用頻度による）があります。

そのため、お客様からは「フィルターの寿命が来たら、本体ごと買い替えるのは勿体無い」「気になるが、買い切り型なので購入をためらってしまう」「交換用フィルターさえあれば、高頻度でも長く使い続けられるのに…」

といった、交換用フィルターを望むお声を多数いただいておりました。

より長く、経済的にご使用いただきたいとの思いから、その声にお応えする形で、このたび専用の交換用フィルタータンクを発売する運びとなりました。

＜仕様＞

・サイズ／奥行315×幅94 (mm)

・重量／約1.1kg

・タンク容量／約1L(タンク1個あたり)

・フィルター種類／イオン交換樹脂

・材質／本体：PP

・セット内容／フィルタータンク×４、水道用ニップル凹×４、水道用ニップル凸×４、シリコンリング×４(フィルタータンク装着済み)

・パッケージサイズ／幅210×奥行420×高さ270(mm)

・パッケージ込み重量／約7kg

・保証期間／※本製品のフィルタータンクは消耗品のため保証対象外となります。 ただし、タンクの破損などの初期不良のみサポート対象となります。（※購入日から2週間まで）ご不明な点がございましたら、販売店またはサポート窓口へお問い合わせください。

・発売日／2025/10/27

・型番/JAN／CHMP25SBL-FL / 4580060603589

■既存商品「水シミZERO(https://www.thanko.jp/view/item/000000004729)」とは？

4つのフィルターで水道水に含まれる塩素・ミネラル・カルシウムなどの不純物をしっかり除去。

純水で洗車することで水シミが残らず、拭き上げ作業の手間も軽減できます。

サイズは幅190×奥行370×高さ205(mm)。

水質を測定できるTDSメーター付きで、効果を目で確認でき安心。

ホースを順番に差し込むだけの簡単取り付けで、すぐに使い始められます。

使用頻度や地域の不純物濃度により使用可能期間は変わります。

2ヶ月に1回ほどの洗車頻度だと最大約5年ほどの使用が可能。

愛車をもっときれいに仕上げたい。洗車時間を短縮したい。

そんな方におすすめの『水道に取り付けるだけで純水になる純水器「水シミZERO」』です。

■4つのフィルターで不純物を徹底除去し、純水を生成

■純水で洗車できるから、水シミ・拭き残りの心配なし

■水質をチェックできるTDSメーター付き

■ホースを差し込むだけの簡単取り付け

■洗車頻度に応じて長期間使用可能（例：月1回なら約2年6ヶ月目安）

水シミZERO フィルタータンク4本セット

[販売価格] 19,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004757(https://www.thanko.jp/view/item/000000004757?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004757)

