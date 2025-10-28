新潟県糸魚川市（いといがわ）の全５蔵が大集合！糸魚川市の美味しい日本酒が盛りだくさん！ 「いといがわヒスイSAKEまつり」開催

　「地酒王国」新潟県。新潟県の西端にある糸魚川市の全5酒蔵が集合する日本酒試飲イベント「いといがわヒスイSAKEまつり」を開催します。蔵人と語らいながら30種類以上の美味しい日本酒を楽しめるイベントです。


　会場は糸魚川駅に隣接した屋内で席の用意もあるので、ゆっくりと日本酒を楽しめます。


　この機会にぜひ糸魚川へお越しください。




１　日時（2部制・完全入替制・定員あり）

　　令和７年11月8日（土）　各部先着130人


（１）第1部　(12:45受付開始)13:00～15:00


（２）第2部　(15:45受付開始)16:00～18:00


２　会場

　　ヒスイ王国館2階(新潟県糸魚川市大町1-7-11)


　　※糸魚川駅（JR西日本、えちごトキめき鉄道）日本海口に隣接。


３　入場料

（１）前売り


　１.スタンダード（試飲のみ）　2,000円


　２.試飲＋限定お猪口　2,500円（各部40枚限定）


　３.試飲＋ピンチョス（おつまみ）　2,500円（各部50枚限定）


　※次の方法で購入申し込みができます。


　　〇セブンチケット（セブンチケットウェブサイト（https://7ticket.jp/s/113003/d）又はセブンイレブン店内のマルチコピー機）


セブンチケットウェブサイト :
https://7ticket.jp/s/113003/d


　　〇糸魚川五醸の会事務局（糸魚川商工会議所内） 、ヒスイ王国館、糸魚川小売酒販組合加盟店


（２）当日（試飲のみ）　2,500円


　　会場でお買い求めください。


４　その他

（１）各蔵おススメの大吟醸、吟醸、純米酒等様々な日本酒を計30種類以上試飲できます。会場で日本酒の販売もします。


（２）お酒に合う美味しいおつまみを糸魚川市内の飲食店が会場で販売します。


（３）利き酒チャレンジ


　　　5蔵のお酒を飲み比べて銘柄当てにチャレンジ！正解者には素敵な景品をプレゼントします。


５　お問い合わせ

　　糸魚川五醸の会事務局（糸魚川市商工会議所内）


　　電話：025-552-1225


糸魚川五醸の会 Facebook :
https://www.facebook.com/itoigawa.jizake/?locale=ja_JP


