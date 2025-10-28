4日で23,000尾の海老を売る海老専門店「海老乃家」が高松オルネに期間限定出店！！　1個に7尾を使うつなぎ無しの100％海老カツサンドを限定販売！

FGROW JAPAN株式会社

FGROW JAPAN株式会社（エフグロウジャパン）が運営する「海老乃家」は、2020年に通販ブランドとして誕生しました。“海老は縁起物”という日本古来の価値を大切にしながら、天然海老をもっと手軽に、もっと美味しく楽しめる商品を全国にお届けしてまいりました。

お祝い事やご贈答用として皆様にご利用いただき、口コミやメディアを通じて人気が広がり、通販5周年を迎えることができました。

そして2025年4月、初の実店舗として「参道えび 海老乃家 こんぴら店」を香川県・金刀比羅宮参道にオープン。観光のお客様から地元の方まで、多くの方に“縁起の良い海老体験”を提供しています。

■つなぎ無しの100％海老カツサンド「至福の海老カツサンド」をオルネ限定販売！1切に天然海老約7尾を使用した「至福の海老カツサンド」

海老乃家の大人気メニュー、天然海老のむき海老。そのむき海老100％で仕上げたのがこの一品！「至福の海老カツサンド」です。

ぎっしりと詰まった海老のぷりぷり感と旨味を堪能でき、一口食べれば思わず笑顔になる“至福”の逸品。今回の高松オルネの出店に向け開発した、「至福の海老カツサンド」！ 看板商品として販売いたします。

観光や買い物の合間に手軽に楽しめる贅沢なサンドを、ぜひご賞味ください。

■TAKAMATU ORNE高松オルネ ポップアップ概要

店舗名：参道えび 海老乃家

会期：2025年11月1日(土)～11月16日(日)

場所：〒760-0011 香川県高松市浜ノ町１－２０

TAKAMATU ORNE 高松オルネ １F ポップアップブース

営業時間：10:00～20:00 ※施設に準ずる

＜香川のお土産や電車でのおつまみに＞

- 縁起の良いお土産「海老だし」- ビールやお酒に合う「海老ジャーキー」- 新食感スナック菓子「サクサク海老海老」- アヒージョやパスタに使える万能ソース「TEBIソース」その他多数

海老乃家のメイン商品である、海老乃家のむき海老・カンジャウセウなどの冷凍商品はもちろん、駅出店にマッチするお土産やおつまみ商品も取り揃え、ポップアップならではのバリエーションでお迎えいたします。

海老オイルが染みこんだ「サクサク海老海老」グルメな方への贈り物にぴったりのギフトセット

■海老乃家の歩み

「海老乃家」は2020年、通販ブランドとして誕生しました。“海老は縁起物”という日本古来の価値を大切にしながら、天然海老をもっと手軽に、もっと美味しく楽しめる商品を全国にお届けしてまいりました。お祝い事やご贈答用としてもご利用いただき、口コミやメディアを通じて人気が広がり、2025年には通販5周年を迎えることができました。

そして2025年4月、初の実店舗「参道えび 海老乃家 こんぴら店」を香川県・金刀比羅宮参道にオープン！観光のお客様から地元の方まで、多くの方に“縁起の良い海老体験”をご提供しています。

参道えび 海老乃家 こんぴら店 公式サイト：https://konpira.ebino-ya.jp/

海老乃家 公式サイト：https://ebino-ya.jp/

Instagram（店舗アカウント）：https://www.instagram.com/ebinoya_konpira/

Instagram（通販アカウント）：https://www.instagram.com/ebinoya_official/

X（店舗アカウント）：https://x.com/ebinoya_konpira

参道えび 海老乃家 こんぴら店

■今後の展望

「海老乃家」は通販から始まり、今年、香川こんぴら参道での実店舗、そして今回のオルネでの出店へと広がりを見せています。私たちはこれからも、海老を通じて食卓を豊かにし、贈る人・贈られる人が幸せを分かち合える体験を提供してまいります。

その先にある目標は「日本一の海老ブランド」 となること。

海老なら海老乃家だよねと思っていただけるようなブランドを目指し、挑戦を続けていきます。

■会社概要

商 号：FGROW JAPAN 株式会社

住所： 〒761-0130 香川県高松市庵治町6393‐45

代表者：船田 裕亮