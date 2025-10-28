DLA Piper ¡ß AI Samurai ¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Ç¥£ー¥¨¥ë¥¨¥¤¡¦¥Ñ¥¤¥ÑーÅìµþ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³°¹ñË¡¶¦Æ±»ö¶ÈË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊDLA Piper¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò Çòºä°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÅì³¤Åìµþ¾Ú·ô¥ª¥ë¥¯¥Éー¥ë¡ÊÆüËÜ¶¶¡Ë¤Ë¤Æ¡¢DLA Piper ¡ß AI Samurai ¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¡ÖAI³èÍÑ»þÂå¤ÎÃÎºâÀïÎ¬ ～ÊÆ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¼ÂÌ³ÂÐ±þ～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AIµ»½Ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×À¤òÁý¤¹ÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬µÚ¤ÓºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¤Î¼ÂÌ³²È¤Î»ëÅÀ¤«¤éÎ©ÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë14:00～17:00¡Ê13:30¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¡¡¢¨½ªÎ»¸å¡¢17:00¤è¤êÎ©¿©·Á¼°¤Î¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤òÍ½Äê ²ñ¾ì¡§Åì³¤Åìµþ¾Ú·ô ¥ª¥ë¥¯¥Éー¥ë¡ÊÆüËÜ¶¶¡Ë ¼çºÅ¡§DLA Piper ¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai¡Ê¥µ¥Ýー¥È¶¦ºÅ¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§´ë¶È¤ÎË¡Ì³¡¦ÃÎºâ¡¦·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢ÊÛ¸î»Î¡¢AI´ØÏ¢»ö¶È½¾»ö¼Ô¤Ê¤É
Äê°÷¡§50～60Ì¾¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¢¨»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://x.gd/knL44(https://x.gd/knL44)
¢£¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡ÊAgenda¡Ë
13:30¡¡¼õÉÕ³«»Ï
14:00¡¡Âè1Éô
À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÎºâ»Ù±ç¥Äー¥ë¡ÖAI Samurai¡×¡ÖAI NINJA¡×¤Î¾Ò²ð¤È³èÍÑ»öÎã
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Çòºä °ì¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai ÂåÉ½¼èÄùÌò ÊÛÍý»Î¡Ë
14:40¡¡Âè2Éô¡¡¢¨±Ñ¸ì¤òÆüËÜ¸ì¤Ø¤ÎÃà¼¡ÄÌÌõÉÕ
1. AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÎºâÀïÎ¬¤È¼ÂÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëDLA ¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ó¥¹
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Joe Helmsen ¡ÊDLA Piper ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢ ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
³µÍ×¡§
¡¦¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÃÎÅªºâ»º¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÄ´ºº¡¦´Æ»ë¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢¼«¼Ò¤È¤ÎÈæ³ÓÉ¾²Á
¡¦È¯ÌÀ¼Ô¤«¤é¤Î³«¼¨¾ðÊó¡¦µÚ¤Ó¼Â¸³¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆÃµö½Ð´ê¤ä±Ä¶ÈÈëÌ©¤ØÅ¾´¹
¡¦¼«¼ÒµÚ¤Ó¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÆÃµö¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤«¤é¿·¤¿¤Ê±Ä¶ÈÈëÌ©¤ÎÃê½Ð
£²¡¥ÊÆ¹ñÆÃµöÄ£¤Ë¤ª¤±¤ëAIÈ¯ÌÀ¤ÎÆÃµöÀ
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Nicholas Kokkinos ¡ÊDLA Piper¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦ ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡Ë
³µÍ×¡§ÊÆ¹ñÆÃµö¾¦É¸Ä£¡ÊUSPTO¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëAIÈ¯ÌÀ¤Î¿·µ¬À¡¢¤ª¤è¤ÓJohn SquiresÄ¹´±¤Ë¤è¤ë¡ø101µñÀä¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Â¥¤¹ºÇ¶á¤Î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
15:50¡¡Âè3Éô
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAI´ØÏ¢Ë¡¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤È¼ÂÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á
ÅÐÃÅ¼Ô¡§ÊÛ¸î»Î Æ£²Ï²È ÃÎÈþ¡ÊDLA PiperÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥ª¥Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ë¡Ë
³µÍ×¡§2025Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿AI´ØÏ¢Ë¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëAIµ¬À©µÚ¤Ó´ØÏ¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀÕÇ¤¤ä¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ëー¥ë¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¼ÂÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯À°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
16:20¡¡µÙ·Æ
16:30¡¡Âè4Éô
ÆÃµöÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ëAI¥Äー¥ë³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
À¾Â¼ ÄÌ»ê¡ÊDLA Piper Tokyo¡¿ÃÎÅªºâ»º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÉôÌç ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
²ÃÆ£ ¹¾Ï »á¡Ê¥È¥è¥¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È IP»ö¶ÈËÜÉô ¥Áー¥Õ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¡Ë¡¡¡¡
Çòºä °ì ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai ÂåÉ½¼èÄùÌò ÊÛÍý»Î¡Ë
17:00¡¡¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
¢¨·Ú¿©¤È¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
19:00¡¡½ªÎ»
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÎÁÀ¤¤
DLA Piper¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇAI¡¦¥Çー¥¿¡¦ÃÎÅªºâ»ºÊ¬Ìî¤ÎË¡Åª¥µー¥Ó¥¹µÚ¤Ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÃÎºâÁÊ¾Ù¡¦ÃÎºâÀïÎ¬¤Ë¤â¶¯¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢AI Samurai¤ÏÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÎÅªºâ»º»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤ÎÃÎºâÀïÎ¬¡¦·ÀÌó½ñºîÀ®¥×¥í¥»¥¹¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¡¢AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëË¡Ì³²ÝÂê¤Ø¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊË¡Åª¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡Û
¤´»²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï²¼µ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´ÆþÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¿½¹þ´üÆü¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë17:00Ëø
¢¨ÀÊ¿ô¤Î´Ø·¸¾å¡¢ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö»Õ¾Ò²ð
Joe Helmsen¡Ê¥¸¥çー¡¦¥Ø¥ë¥à¥»¥ó¡Ë
DLA Piper ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡Ë
ÃÎÅªºâ»ºÊ¬Ìî¤ÎÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃµö¡¦¾¦É¸¤Î¼èÆÀ¡¢±Ä¶ÈÈëÌ©¤ÎÊÝ¸î¡¢´ØÏ¢ÁÊ¾Ù¤ò´Þ¤àÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î³«È¯¤È³ÎÊÝ¤ò»Ù±ç¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÅÅµ¤¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¡¢¿´Â¡¡¦´ØÀá¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢°åÎÅIT¡¢¹âÂ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥½¥Õ¥È¡¢SNS³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë´ë¶È¡£
Nicholas Kokkinos¡Ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥³¥Ã¥¥Î¥¹¡ËDLA Piper¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥·¥Ë¥¢¡¦¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È
ÆÃµö½Ð´ê¡¢ÃÎÅªºâ»º¼è°ú¡¦¥Ç¥åー¥Ç¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢IP¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ÉÍý¤ËËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢FTO¡Ê¼Â»Ü²ÄÇ½À¡ËÊ¬ÀÏ¤ä°Õ¸«½ñºîÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤òË¡Åª¤Ë»Ù±ç¡£USPTO¼çÇ¤¿³ºº´±¤È¤·¤Æ¤Î·ÐÎò¤ò³è¤«¤·¡¢À©ÅÙÍý²ò¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃµö²½»Ù±ç¤òÄó¶¡¡£ÁÊ¾ÙÁ°½õ¸À¡¢·ÀÌó¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¸ò¾Ä¡¢ITCÁÊ¾ÙÂåÍý¤â·Ð¸³¡£ÁÇºà¡¦²½³Ø¡¦°åÎÅ¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅÃÓ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Êµ»½ÑÊ¬Ìî¤ËÂÐ±þ¡£
Æ£²Ï²È ÃÎÈþ¡Ê¤Õ¤¸¤³¤¦¤²¡¡¤È¤â¤ß¡ËDLA PiperÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥ª¥Ö¥«¥¦¥ó¥»¥ë¡¢ÊÛ¸î»Î
¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤ê¤ï¤±µ¬À©Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤ÎÄù·ë¸ò¾Ä¡¢ÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®»ö¶ÈµÚ¤ÓÊÝ¸±¶ÈË¡µ¬À©¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Â¼¡¡ÄÌ»ê ¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¡¤ß¤Á¤æ¤¡ËDLA Piper Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡ÃÎÅªºâ»º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÉôÌç ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
À¤³¦Åª¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ41Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÃÎÅªºâ»º´ØÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤¿¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬¤äÊÝ¸î¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤ÎÆÃµö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢ÆÃµöÁÊ¾Ù¡ÊITC´Þ¤à¡Ë¡¢¾¦É¸µÚ¤Ó¾¦¹æÁÊ¾Ù¡¢Ãøºî¸¢ÁÊ¾Ù¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¡¢µ»½Ñ³«È¯·ÀÌó¡¢µ»½Ñ±ç½õ·ÀÌó¡¢ÆÃµöÇäÇã·ÀÌó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¶¦¤Ë²ò·èºö¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
Çòºä °ì¡Ê¤·¤é¤µ¤« ¤Ï¤¸¤á¡Ë¡¿³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÊÛÍý»Î
Çî»Î¡ÊÃÎ¼±²Ê³Ø¡Ë¡¢ÊÛÍý»Î¡£³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai CEO¡¢ÊÛÍý»ÎË¡¿ÍÇòºä ÁÏ¶ÈÊÛÍý»Î¡£ËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø µÒ°÷¶µ¼ø¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊHealthcare Innovation Hub ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡£ËÉ±ÒÂç³Ø¹»Íý¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ç½¤»Î²ÝÄø¡¢ËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥àÃÎÅªºâ»ºËÜÉô¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2011Ç¯¤ËÊÛÍý»ÎË¡¿ÍÇòºä¤òÀßÎ©¤·¡¢ÊÆ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¾å¾ì¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿´ë¶È´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò·óÇ¤¡£2015Ç¯¤ËAI Samurai¤òÁÏ¶È¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¥È¥è¥¿·Ï»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆM&A¤ò¼Â¸½¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÃÎºâÎ©¹ñ¤ÎºÆ¶½¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤¯¡¢ÂçºåÂç³Ø¤ÈËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤è¤ë»º³ØÏ¢·È¤ÎÈ¯ÌÀÁÏ½ÐAI(R)´ë¶È¤Ç¤¹¡£Á°¿È¤Ç¤¢¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤ÎÀìÌç²È½¸ÃÄ¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÆÈ¼«¤ÎAIµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ØAI Samurai(R)¡Ù¤ÏÆÃµöÄ£¤¬¸ø³«¤¹¤ëÆÃµö¸ø³«¸øÊó¤ÈÆÃµö¸øÊó¤ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤·¡¢Îà»÷¤¹¤ëÀè¹Ôµ»½Ñ¤Î»öÎã¤«¤é½Ð´êÍ½Äê¤ÎÆÃµö¤ÎÅÐÏ¿¤¬À®Î©¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¯ÊÌ¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃµö¿³ºº¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¿ôÊ¬¤Ç¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢2019Ç¯3·î¤ËÂè4²ó¡ÖJEITA¥Ù¥ó¥Á¥ãー¾Þ¡×¡ÊÅÅ»Ò¾ðÊóµ»½Ñ»º¶È¶¨²ñ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÛÍý»Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈAIµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·À½ÉÊ¡ØAI¤ÇÆÃµöÊ¸½ñºîÀ®¡Ù¡¢ºÇ¿·¤ÎÎà»÷µ»½Ñ¤ò´Ê°×¤Ë¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ØIPLANDSCAPE¡Ù¤Î³«È¯¤Ê¤É¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¡¢Äó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒAI Samurai
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çòºä °ì
²ñ¼ÒÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î11Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1Âç¼êÄ®¥Ó¥ë4³¬
»ñËÜ¶â¡§»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß¡Ê2022Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÃÎÅªºâ»º´ØÏ¢IT¡¦Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL¡§https://aisamurai.co.jp/