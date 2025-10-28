高橋京花（アルコ神戸）が週間MVPに！ファイナルシーズン第13節｜2025年10月25日～10月26日 週間ベスト5【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】
公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」
価格：月額2,200円（税込）
10月25日（土）～10月26日（日）に実施したメットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26 ファイナルシーズン第13節におけるベスト5をお知らせいたします。
■週間ベスト5（2025年10月25日～10月26日）
＜MVP｜FP＞
高橋京花（アルコ神戸）
＜FP＞
舘山香緒里（アニージャ湘南）
小笹璃緒（さいたまサイコロ）
江口未珂（バルドラール浦安ラス・ボニータス）
＜GK＞
小林望月（福井丸岡ラック）
※選考協力：PANNA-FUTSAL（@panna5）
