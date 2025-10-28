創造性ゼミ「AI×マンガ ゼミ」新設・受講生募集開始

UNIVERSITY of CREATIVITY

UNIVERSITY of CREATIVITY（以下、UoC）は、「We are All Born Creative. すべての人間は生まれながらに創造的である。」を理念に、年齢・職業を超えて、創造力を研究・教育・実装する次世代プラットフォームです。

この度UoCは、研究テーマ「AI時代の創造力はどこへ」のもと、創造性ゼミ「AI×マンガ ゼミ ～誰もがマンガを生成できる時代に、アナタは何を描きたいのか？描くのか？～」を新設し、受講生募集を開始しました。本ゼミは、AIで画像が容易に生成できる昨今において、物語性・時間演出・コマ割りといった“マンガの文法”を踏まえ、単なる生成の羅列ではなく“作品”に昇華する実践の場を提供します。全6回・木曜夜（19:00-21:00）に実施し、最終回の自作の発表をへて、完成作品をPDF等で入稿し、小冊子とします（オンライン開催なし、日程は変更の可能性があります）。

近年、生成AIの普及によって、誰もが短時間で“マンガらしき絵”を作ることが可能になりました。一方で、「絵とセリフを用いて、時間軸をコントロールしながら物語を伝える」というマンガ固有の文法を踏まえ、企図を持った“作品”に仕上げるには、ネーム設計、テーマ／シナリオの定義、作画戦略（人間描画とAI描画の使い分け）などの体系的なプロセスが必要です。本ゼミは、全体監修と3回のカタリスト（講師）を担当するうめ・小沢 高広先生をはじめマンガ制作の第一線で活躍するカタリスト（講師）陣をとともに、こうしたマンガ制作のプロセスを研究×教育×実装の視点から横断し、「生成で終わらせず、作品にする」ための具体的な手順を身につけることを目的とします。

■プログラム日程

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147974/table/7_1_eab34aebbcdea383493a0298df78262a.jpg?v=202510280458 ]

※オンライン開催はありません。

※事情により日程を変更する可能性があります。

■募集要項

- 名称：創造性ゼミ「AI×マンガ ゼミ ～誰もがマンガを生成できる時代に、アナタは何を描きたいのか？描くのか？～」- 期間：全6回（各 19:00-21:00、木曜開催）- 募集人数：10～25名（最小催行10名、未達の場合は中止の可能性があります）- 参加費：一般 50,000円（税込）／学生 25,000円（税込）（学生は応募フォーム備考欄で申告ください）- 応募課題：自己紹介＋応募理由（400字以内）- 応募締切：2025/11/04（火）正午（応募多数の場合、早期締切の可能性あり）- 参加可否連絡：2025/11/06（木）頃予定（前後の可能性あり）- 応募条件：１. PowerPoint / Keynote / Adobe Illustrator 等でページレイアウトを自力作成できること２. 生成AIアカウントを保有し、自力でテキスト・画像生成ができること（費用は自己負担）３. CLIP STUDIO・Procreate(R) 等の高度ツールは任意４. 使用する生成AIの選択は自由５. 最終成果物はPDFや連番のJPGなど入稿

■申し込み方法

下記、ゼミシラバスページよりお申し込みください。：

https://uoc.world/mandala/details/?id=AMYdmDvS8YO(https://uoc.world/mandala/details/?id=AMYdmDvS8YO)

■参考記事

今期UoC創造性ゼミを統括している大里学と、「AIxマンガ ゼミ」カタリスト須田和博による対談記事も公開しています。 なぜAI時代にマンガなのか？そしてゼミの内容や参加者に期待することなど、「AI×マンガ ゼミ」立ち上げの背景などについて話しています。ぜひご覧ください。

https://uoc.world/articles/details/?id=ZWaCILK0IF1(https://uoc.world/articles/details/?id=ZWaCILK0IF1)

