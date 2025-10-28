ファミリーマート南葛SCラッピング店舗 お披露目記者会見を開催
株式会社南葛sc
10月28日、南葛SCとファミリーマートによる、南葛SCラッピングを施した「ファミリーマート葛飾たつみ橋店」（葛飾区東新小岩1-4-5）のお披露目記者会見を開催しました。会見には男子トップチームの選手と岡野事業本部長が登壇し、店舗内外を南葛SC一色にした取り組みの意義と、地域との連携強化について発表しました。
【登壇者】
南葛SC 事業本部長：岡野雅行
【コメント】
「自分が営業担当している新小岩のファミリーマートがまるごと南葛SCになるのは本当に感動しました。店内の一部分だけではなく、内装も外装も南葛一色というのはすごいの一言。サポーターの皆さんはもちろん、この店舗をきっかけに南葛SCに興味を持ってくれる方が増えたら嬉しいです」
【対象店舗】
ファミリーマート葛飾たつみ橋店（東京都葛飾区東新小岩1-4-5）
【実施期間】
～2026年1月31日（予定）
【南葛SCとは】
南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、関東サッカーリーグ1部で戦っています。男子トップチームの監督兼テクニカルダイレクターには、2024シーズンより風間八宏氏が就任。女子チーム「南葛SC WINGS」は、全国リーグ・なでしこリーグ2部に昇格。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、関東サッカーリーグ1部で戦っています。
株式会社南葛SC
住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号
電話番号：03-5654-6830
公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/
南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo