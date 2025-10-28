ファミリーマート南葛SCラッピング店舗 お披露目記者会見を開催

株式会社南葛sc



10月28日、南葛SCとファミリーマートによる、南葛SCラッピングを施した「ファミリーマート葛飾たつみ橋店」（葛飾区東新小岩1-4-5）のお披露目記者会見を開催しました。会見には男子トップチームの選手と岡野事業本部長が登壇し、店舗内外を南葛SC一色にした取り組みの意義と、地域との連携強化について発表しました。

【登壇者】

南葛SC男子トップチーム：GK1 飯吉将通、DF4 柳裕元、MF17 佐々木達也

南葛SC 事業本部長：岡野雅行

【コメント】

GK1 飯吉将通

「自分が営業担当している新小岩のファミリーマートがまるごと南葛SCになるのは本当に感動しました。店内の一部分だけではなく、内装も外装も南葛一色というのはすごいの一言。サポーターの皆さんはもちろん、この店舗をきっかけに南葛SCに興味を持ってくれる方が増えたら嬉しいです」

【対象店舗】

ファミリーマート葛飾たつみ橋店（東京都葛飾区東新小岩1-4-5）

【実施期間】

～2026年1月31日（予定）

【南葛SCとは】

▶風間八宏監督

南葛SCは、サッカー漫画『キャプテン翼』原作者・高橋陽一氏がオーナー兼代表取締役を務めるクラブです。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、関東サッカーリーグ1部で戦っています。男子トップチームの監督兼テクニカルダイレクターには、2024シーズンより風間八宏氏が就任。女子チーム「南葛SC WINGS」は、全国リーグ・なでしこリーグ2部に昇格。「葛飾からJリーグへ」をスローガンに、関東サッカーリーグ1部で戦っています。

株式会社南葛SC

住所：東京都葛飾区立石六丁目18番20号

電話番号：03-5654-6830

公式HP：https://www.nankatsu-sc.com/

南葛SC お問い合わせ：https://form.run/@nankatsuscinfo