ラトック、EdgeTech+ 2025に出展、既存設備そのまま遠隔DX「IoT通信ユニット」を提案

ラトックシステム株式会社

ラトックシステム株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役社長：近藤 正和、以下「ラトックシステム」）は、来る2025年11月19日(水) から3日間、パシフィコ横浜で開催される「EdgeTech+ 2025」に出展します。

EdgeTech+公式サイト：https://www.jasa.or.jp/expo/

当社出展案内ページ：https://www.ratocsystems.com/sol/event/edgetech2025/

EdgeTech+ 2025について

「EdgeTech+ 2025」は、日本最大級の組込み・エッジテクノロジー総合展示会です。会場では、AI×IoT×セキュリティの融合がもたらす最新の社会実装と技術革新を一堂に体感いただくことができます。

今回の展示会で、当社はIoTやエッジ技術に関心をお持ちの皆さまに、現場で役立つ具体的なソリューションを気軽にご覧いただける場をご用意しました。

既存設備をそのまま活かせる「IoT通信ユニット」を展示

当社ブースでは、既存設備をそのまま活かせるIoT通信ユニットを中心に、幅広い技術に対応できる柔軟性を活かし、現場課題に直結するソリューションをご提案します。

本ユニットは 無電圧接点、RS-485、4-20mA入力、パルス入力 といった産業現場で広く利用されるインターフェイスをサポート。多様な機器やセンサーのIoT化に柔軟に対応します。通信面ではWi-SUNによる中距離伝送に対応し、工場や施設内での安定したデータ収集を実現。さらにゲートウェイを経由しLTE-M回線でクラウドと接続するため、通信設備の追加なく効率的にIoT環境を構築できます。

IoT通信ユニット構成イメージ

会場ではこれまでの事例やユースケースを踏まえて、お客様の課題に最適な活用方法を提案し、新たな価値創出へつながる機会を提供いたします。

ご興味のある方も、これから検討を始めたい方も、どうぞお気軽にお越しください。皆さまとお会いするのを楽しみにしています。

開催概要

名称：EdgeTech+ 2025

開催期間：2025年 11月19日（水） ～ 21日（金） 10:00-17:00 ※20日（木）のみ18:00まで

会場：パシフィコ横浜：展示ホール／アネックスホール

ブース番号：DH-05

参加費：オンライン登録制 無料（会期3日間有効）

主催：一般社団法人 組込みシステム技術協会

公式URL：https://www.jasa.or.jp/expo/

お申し込み

当社の招待券は以下より提供しています（PDF）。プリントアウトして当日会場に持参ください。

https://www.ratocsystems.com/wp-content/uploads/2025/10/edgetech2025invitation.pdf

あらかじめオンライン登録いただくと、当日のご入場がスムーズです。公式サイトより手続きをお願いします。

https://forest.f2ff.jp/login?project_id=20251101

ラトックシステムについて

会社名：ラトックシステム株式会社

所在地：大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8F

代表取締役社長：近藤 正和

設立：1983年10月13日

資本金：1億円

URL：https://www.ratocsystems.com/

事業内容 ：ラトックシステムは、1983年の創業以来、パソコンやスマートフォン関連のハードウェア、ファームウェア、アプリケーションを一貫して開発・販売してきました。RS-232C、Bluetooth、Wi-SUNなど、多様なインターフェイスの開発実績があります。 IoTソリューション事業では、自社製品で構築したシステムパッケージに加え、他社製品との連携や協業も積極的に進めています。お客様の環境に合わせたカスタマイズ、クラウド連携を通じて、企業のDXを支援します。

関連URL

EdgeTech+ 2025ページ

https://www.jasa.or.jp/expo/



IoT通信キット（システム紹介ページ）

https://www.ratocsystems.com/sol/service/iotkit/

お問い合わせ

法人のお客様からのお問い合わせ先

ラトックシステム株式会社 東京支店 コーポレート・ソリューショングループ

住所：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町18-11 COSMO 8 6階

電話：03-5847-7600

メール：https://www.ratocsystems.com/sol/contact/

報道関係の方のお問い合わせ先

ラトックシステム株式会社 広報 大塚

住所：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-18-4 Osaka Metro南堀江ビル 8階

電話：06-7670-5056

メール：https://www.ratocsystems.com/form_press/