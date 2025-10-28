先進美容皮膚科学に着目したリバイタルから”塗る疑似皮膚膜”で自宅で目袋ケアできる目もと用パック誕生　～2025年12月21日（日）　数量限定・資生堂オンラインストア限定発売～

株式会社資生堂

　　　　　　　リバイタル　ナイトアイコルセット

　先進美容皮膚科学に着目したエイジングケア※1ブランド「リバイタル」は、目もと用パック「リバイタル　ナイトアイコルセット」【全1品 7,000円（税込7,700円）※2】を2025年12月21日（日）に資生堂オンラインストアにて数量限定で発売します。



◆ ”疑似皮膚膜”を形成し、目袋のたるみ感をコルセットのようにフラットに補正する独自の物理補正被膜形成技術「セカンドスキン　リフト　テクノロジー」搭載。　


◆ 一晩中、引き締まり感を実感。寝ている間中、うるおいを密封し、翌朝、膜をはがした瞬間、明るく生き生きとした目もとへ導きます。


◆ 2週間※3 集中型のコルセット体験キットです。



※1 エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケアです。


※2 資生堂オンラインストア販売価格


※3 使用方法にそった使い方での目安




《発売背景》


　40代後半から50代にかけて、多くの女性が肌変化を実感し、今までのスキンケアに対して迷いを感じる事が増えてきています。特に、40～50代の女性のうち約半数の方が抱えている悩みが「目袋のたるみ」です※4。


　近年、身近になりつつある美容医療に興味を持つ方が増えている一方で、「施術に不安がある」という理由で躊躇する方が87%に上ることがわかりました※5。美容医療にはメスを使った切る施術と、薬剤や機器などを使った切らない施術がありますが、皮ふがたるみ、大きな形状変化をもたらす目袋に対しては切る施術が一般的です。そのため、リスクやダウンタイムを伴うことから、目袋に悩みを持つ方が美容医療を選択するには高いハードルがあります。


　そこで、目袋の悩みに対し「日々のスキンケアの積み重ねでいい状態を維持したいけれど、時々ルーティンから一歩踏み出し少し”攻めたケア”にチャレンジしてみたい」という方に向けて「セカンドスキン　リフトテクノロジー」を搭載した「リバイタル　ナイトアイコルセット」を発売します。


※4　24年7月実施　資生堂調べ　50代女性　n＝144


※5　23年12月実施　資生堂調べ　25歳～59歳女性　n＝66,790



《商品特長》


・ 自宅でできる目袋ケア。


・ ”疑似皮膚膜”を形成する”セカンドスキン　リフト　テクノロジー”搭載。


・ 目袋のたるみ感をコルセットのように補正する目もと用ナイトパック。


・ 肌表面に形成した”疑似皮膚膜”が、ゆるみがちな目袋の凹凸をフラットに補正。


・ 一晩中、引き締まり感を実感。寝ている間中、うるおいを密封し、翌朝、膜をはがした瞬間、明るく生き生きとした目もとへ。


・ 毎晩、使うたび実感する2週間※3。常識を超える新体験を提供します。



※3　使用方法にそった使い方での目安



《販売チャネル》


　「リバイタル　ナイトアイコルセット」は、数量限定、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」限定で販売します。


※資生堂オンラインストア　https://www.shiseido.co.jp/sw/onlinestore/?rt_pr=trt73



《リバイタルについて》


　リバイタルの40年を超えるエイジングケア※1研究は、先進の美容皮膚科学の”角層深くに届ける技術”に着目しています。5年後も10年後も、私らしくいるために、うるおいとハリに満ちた生き生きとした美しさを提案するブランドです。


※1　エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケアです。




【商品概要】


■商品名・容量・価格


リバイタル　ナイトアイコルセット


【数量限定品】


＜目もと用パック＞



ナイトアイコルセット1　10g


ナイトアイコルセット2　10g



7,000円（税込7,700円）


資生堂オンラインストア


販売価格







■商品特長


”疑似皮膚膜”を形成する


”セカンドスキン　リフト　テクノロジー”搭載。



目袋のたるみ感をコルセットのように補正する目もと用ナイトパック。


肌表面に形成した”疑似皮膚膜”がゆるみがちな目袋の凹凸をフラットに補正。一晩中、引き締まり感を実感。寝ている間中、うるおいを密封し、翌朝、膜をはがした瞬間、明るく生き生きとした目もとへ。


毎晩、使うたび実感、2週間※集中コルセット体験キット



-美容成分　リバイタルアミノ酸


　アルギニン、アラニン、ヒドロキシプロリン（保湿）


-美容成分　ヒアルロン酸


　ヒアルロン酸ナトリウム（保湿）



○疑似皮膚膜が一晩中肌に密着し目袋をラッピング。


○うるおいが長時間持続します。


○「光ダメージ」による乾燥を防ぎます。


○無香料・無着色・パラベンフリー



＜デリケートなアイゾーンのためのこだわり設計＞


○無香料・無着色・パラベンフリー


○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではありません。


※使用方法にそった使い方での目安




自宅でできる目袋ケア実感！塗る疑似皮膚膜




【ご使用法】


●2週間続けてのご使用がおすすめです。





＜参考資料＞


ナイトアイコルセット と アイゾーンブースターを一緒に使って目もとケア



ナイトアイコルセットの「塗る疑似皮膚膜」で、睡眠中にじっくり目袋ケア。


さらに、アイゾーンブースターで、まぶたの肌にもエイジングケア※。


ダブルの目もとケアの贅沢なうるおいで、ハリと明るさが溢れる生き生き目もとに。


※年齢に応じたうるおいケア





新製品 ＊詳細は既出


リバイタル　ナイトアイコルセット　【数量限定品】　＜目もと用パック＞







2023年10月21日発売商品


リバイタル　アイゾーンブースター ＜目もと用美容液＞




■商品特長


化粧水の前、目もとに「仕込む」


アイゾーンがふっくら目映える。


小さく折り畳むという技術を施した”コンパクトヒアルロン酸※6”配合。 生き生きとしたハリと明るさのある目もとへ。


※6 ヒアルロン酸ナトリウム、塩化 マグネシウム(保湿)



■容量・価格


15mL　10,000 円（税込 11,000 円）


*価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）







■リバイタルブランドサイト　https://www.shiseido.co.jp/revital/?rt_pr=trt73




