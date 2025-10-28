自動化と衛生設計が牽引 食品用液体保存タンク市場、2031年までに8.86億米ドル規模に
食品用液体保存タンクは食品用液体機器の範疇に属する。食品用液体機器とは、牛乳、ジュース、醤油、食用油、飲料等の食品用液体の加工、貯蔵、輸送、充填等の工程で使用される機械設備システムを指し、衛生性、安全性、温度制御、耐食性等の専門的な要求を満たす必要がある。
食品用液体タンクは、工程の違いにより、加熱タンク、冷却タンク、混合タンク、溶解タンク、保存タンク、発酵タンク等に分類される。食品用液体保存タンクは、食品用液体の加工過程において、原材料、中間製品又は完成品の液体を貯蔵し、バッファリングするためのキー設備であり、乳製品、飲料、調味料、食用植物油、発酵液等のサブ分野で広く使用されている。その構造は通常、食品グレードのステンレス鋼（例えば SUS304／316L）で製造され、良好な耐食性と衛生特性を有する。内部表面の研磨精度は Ra0.6μm に達し、細菌の繁殖と材料の残留を防止する。もちろん、一部の応用シナリオではプラスチック製保存タンクも使用される。
注記：食品用液体保存タンクの大部分は非標準のカスタマイズ機器であり、顧客の具体的な生産能力、工程フロー及び工場レイアウトに基づいて設計・製造され、現地で据え付け、配管接続及び調整が行われる。一般的には、プロジェクトベースの納品モデルが採用される（例：縦型保存タンク）。仕様構成の多様性、納品プロセスの複雑性及び強いエンジニアリング属性により、価格統計には一定の課題が存在する。此外、一部の保存タンクの価格帯は縦型保存タンクより明確な場合があるが、誤差範囲を確保するため、本稿では統一された基準で分析を行うため、本稿では保存タンクの販売量及び平均価格の統計を行わない。
また、本稿における「食品用液体保存タンク」には、食品容器は含まれない。
業界の発展特徴：自動化・衛生・持続可能性が牽引
食品用液体保存タンク産業の発展は、食品加工プロセスの高度化と品質保証への要求の高まりによって促進されている。自動化技術の導入により、液体の充填、撹拌、温度管理がリアルタイムで最適化され、人的作業のばらつきが排除されつつある。また、HACCPやISO22000など国際的な衛生基準への対応が求められる中、メーカー各社はタンク内部の清浄性を保証する設計や、スマートセンサーによる汚染検知機能の導入を進めている。さらに、再生可能エネルギー利用や軽量化設計など、環境配慮型設備への転換も進行中である。これらの動向は、単なる生産効率の追求を超え、持続可能で安全な食品供給体制を支えるインフラとしての価値を高めている。
市場規模と成長動向：堅調な拡大基調
LP Informationの最新レポート「グローバル食品用液体保存タンク市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564635/liquid-food-storage-tank）によれば、世界の食品用液体保存タンク市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大し、2031年には8.86億米ドル規模に達すると見込まれている。この成長を牽引する要因は、飲料・乳製品分野における加工ラインの増設、植物由来飲料や発酵食品など新カテゴリの拡大、そして途上国市場での食品加工インフラの整備である。特にアジア太平洋地域では、都市化の進行と冷鎖物流の整備に伴い、衛生的な液体保存設備の需要が急増している。また、ヨーロッパでは環境規制を背景に、再利用性や洗浄効率の高いタンクへのリプレースが進行している。市場全体としては、効率化・衛生化・環境適合という3つのキーワードが今後の成長を方向づけている。
