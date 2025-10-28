全国の「美味いもん」＆「巧いもん」が新発田市に大集結！「第54回 全国うまいもん横丁」開催！

公益社団法人 新潟県観光協会

全国の名産品やご当地グルメが一堂に会する人気イベント「全国うまいもん横丁」が、今年も新発田市で開催されます。

第54回を迎える今年は、10月31日（金）から4日間にわたって開催。全国各地から100店舗以上が出店し、「食べておいしい美味いもん」から「匠の技が光る巧いもん」まで、心もお腹も満たす“うまいもん”が勢ぞろいします。

10月31日限定！ハロウィン企画も開催

初日の10月31日（金）は、ハロウィン当日ということで、ハロウィン限定メニューやスイーツが登場。

さらに、先着30名の6歳未満のお子さまにお菓子のプレゼントもご用意しています。仮装しての来場も大歓迎！

注目企画「新発田産・新米盛り放題」

今年の目玉は、新発田で収穫された新米を思う存分楽しめる「新米盛り放題」。

5号升に盛れた分だけお持ち帰りでき、1回500円で約1kg分のお米がゲットできるチャンスです。

盛り方次第ではさらに増えるかも？数量限定で4日間毎日開催します。

駅弁・空弁や豪華抽選会も！

毎年人気の「駅弁・空弁」販売も実施。

さらに、出展者の商品が当たるお楽しみ抽選会も開催予定です。

大人も子どもも楽しめる内容が盛りだくさん。ぜひご家族や友人とお越しください！

開催概要

イベント名：第54回 全国うまいもん横丁

開催日程：2025年10月31日（金）～11月3日（月・祝）

会場：新発田駅前エリア

出店数：約100店舗（予定）

入場料：無料

公式サイト：https://sites.google.com/view/shibata-umaimon

「第54回 全国うまいもん横丁」チラシPDFのダウンロードはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d90796-485-c327cbd9f7518c0ab10d14fb45f6f797.pdf

主催・お問い合わせ

主催：一般社団法人 新発田市観光協会

住所：〒957-0055 新潟県新発田市諏訪町一丁目2番11号 MINTO館内

TEL：0254-26-6789

E-mail：kanko@shibata-info.jo